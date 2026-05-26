Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

Οι Enhanced Games όπως ονομάζονται, είναι μια αμφιλεγόμενη νέα αθλητική διοργάνωση, που δημιουργήθηκε με τη φιλοσοφία ότι οι αθλητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα ουσίες και τεχνολογίες βελτίωσης της απόδοσης, χωρίς τους περιορισμούς της WADA και των παραδοσιακών Ολυμπιακών κανονισμών περί ντόπινγκ. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε το 2023 από έναν Αυστραλό επιχειρηματία και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Οι Enhanced Games έγιναν για πρώτη φορά στο Λας Βέγκας την περασμένη Κυριακή και αποτέλεσαν ίσως το πιο αμφιλεγόμενο αθλητικό γεγονός των τελευταίων ετών. Διεξήχθησαν στο ξενοδοχείο Resorts World Las Vegas, με περίπου 40 αθλητές να συμμετέχουν σε κολύμβηση, στίβο και άρση βαρών, υπό ένα καθεστώς όπου επιτρεπόταν η χρήση ουσιών βελτίωσης απόδοσης υπό ιατρική επίβλεψη.

Kεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ελληνας κολυμβητής Κριστιάν Γκολομέεβ που ήταν από τους πρώτους που δέχθηκαν να μπουν στο καθεστώς των Enhanced Games, εγκαταλείποντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο Γκολομέεβ που ήταν πέμπτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κολύμπησε τα 50μ. ελεύθερο σε 20.81 και οι διοργανωτές το παρουσίασαν ως «παγκόσμιο ρεκόρ», αν και δεν αναγνωρίζεται επίσημα λόγω της χρήσης απαγορευμένων τεχνολογιών και ουσιών, ξεπερνώντας το 20.88 του Αυστραλού ΜακΕβόι.

Πάντως όπως φαίνεται καθαρά στον αγώνα του, το χρονόμετρο σταμάτησε στα 20.81 πριν ακόμα φτάσει ο ίδιος στον τερματισμό.



Οι διοργανωτές απάντησαν στις κατηγορίες τονίζοντας ότι η χρονομέτρηση γίνεται επίσημα από κορυφαία εταιρία στο είδος της και τόνισαν: «Οποιεσδήποτα υπόνοια ότι ο χρόνος του Κρίστιαν είναι παράνομος, αποτελεί ασέβεια προς το επίτευγμά του, είναι εντελώς αβάσιμες εικασίες και σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακές ανοησίες τις οποίες απορρίπτουμε.»

Ο Γκολομέεβ θα πάρει από τη διοργάνωση 1 εκατ. δολάρια επειδή πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ και 250.000 για την πρώτη θέση, χρήματα που δεν είχε δει ποτέ, όσο αγωνιζόταν ως κανονικός αθλητής εναρμονισμένος με τους κανονισμούς κατά του ντόπινγκ.

Mετά τον αγώνα πανηγύρισε με το μικρό του γιο και τόνισε: «Υπέροχος αγώνας. Πέρασα πολύ καλά. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Έκανα ένα λάθος στην έξοδο και νευρίασα λίγο, αλλά μετά η υπόλοιπη κολύμβηση ήταν καλή, οπότε τα κατάφερα.»

Και πρόσθεσε για το χρηματικό έπαθλο: «Θα πω ότι δεν είναι καθόλου άσχημα. Αυτό σίγουρα θα αλλάξει τη ζωή μου προς το καλύτερο. Είναι μεγάλη βοήθεια για μένα και την οικογένειά μου. Και ναι, θα συνεχίσω του χρόνου. Ίσως τα καταφέρω ξανά».

Να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις στους Enhanced Games 2026 δεν θα επικυρωθούν από τη World Aquatics, όπως είναι λογικό, μιας και πρόκειται για αγώνες με ελεύθερη χρήση ουσιών, ενώ δεν αναγνωρίζονται ούτε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.