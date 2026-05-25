Εσύ, μόνο εσύ!

Για την στιγμή που ο Μίσιτς έβαλε σε νεκρό χρόνο το τρίποντο «μαχαιριά» στο Βελιγράδι και έκανε το… ΣΕΦ να «παγώσει». Για την ώρα που ο Γιουλ έβαλε το καλάθι της ζωής του μπροστά από το «βουνό», Φαλ, και «έσβησε» το όνειρο στο Κάουνας μιας ομάδας έτοιμη να σηκώσει την κούπα.

Για τον ημιτελικό στο Βερολίνο που δεν… πρόλαβε να παίξει με την Ρεάλ και για το «μπλακ άουτ» στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στην Μονακό. Για όλα όσα έχεις ζήσει 7 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού στην δεύτερη θητεία σου, μετά το απίθανο Λονδίνο και την 3η κούπα του Θρύλου. Για τις στιγμές που είδες όλο τον κόσμο να χάνεται κάτω από τα πόδια σου, παρότι είχες δουλέψει σκληρά μαζί με τους παίκτες σου και άξιζες πολλά περισσότερα.

Για τις αμέτρητες στιγμές που οι… απέναντι σε «έστησαν στο τοίχο» και εσύ, μόνος απέναντί τους έμεινες όρθιος. Για την αγάπη του κόσμου που είναι τεράστια γιατί ξέρει τι έχεις προσφέρει και σου συγχωρεί και τα λάθη σου, που μέσα στο παιχνίδι είναι.

Για όλα όσα πέρασαν από το μυαλό σου την στιγμή που το 88-80 πήγε να γίνει 88-88 σε δευτερόλεπτα όταν ο Φελίξ σηκώθηκε για το τρίποντο και 18 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ένοιωσαν την καρδιά τους να σταματά.

Γιατί ξέρεις καλά τι σημαίνει Ολυμπιακός και πόσο απαιτητικός αλλά και ασύγκριτος είναι ο κόσμος του. Το μεγαλύτερο «γιατί» όμως είναι δεν είναι η τρέλα σου για την ερυθρόλευκη ριγωτή που όπως και να το κάνουμε είναι ένας ακόμη λόγος για να αγαπήσει ο κόσμος.

Το μεγαλύτερο γιατί είναι απλό. Γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη εδώ και χρόνια! Με διαφορά! Και γιατί ΕΣΥ άλλαξες την ιστορία του Ολυμπιακού και μαζί έβαλες την «σφραγίδα» σου στην ομάδα που τώρα έχει βγάλει χιλιάδες ερυθρόλευκους στο δρόμο.

Γιατί ΕΣΥ έχει ήδη 2 Ευρωλίγκες μαζί με τον Ολυμπιακό, όσες ο τεράστιος και αείμνηστος Ντούντα. Και τώρα που… ξεμπούκωσες; Θα πάρεις άλλα τρία σερί για πλάκα! Γιατί έχεις ομαδάρα και χωρίς την τεράστια πίεση του «να το πάρω επιτέλους», θα κάνεις ακόμη μεγαλύτερα πράγματα στα παρκέ. Και θα φέρεις και άλλες κούπες.

Γιατί απλά είσαι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, και είσαι καλά!

*** Τέτοιο σενάριο ούτε ο πιο σατανικός οπαδός του Ολυμπιακού. Το 2024 Κόνφερενς στην ΟΠΑΠ Αρένα, το 2026 Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Τι άλλο να ζητήσεις;

*** Κάναμε και το 5 στα 5… Κάτι δικά μου…