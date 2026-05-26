Η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε επαφές με τον Φερνάντες για νέο συμβόλαιο

Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς ο Πορτογάλος μέσος έδωσε 21 ασίστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ανήκε σε Τιερί Ανρί (Άρσεναλ) και Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι) οι οποίοι είχαν από 20 τελικές πάσες.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μάλιστα πως η διοίκηση της Γιουνάιτεντ ξεκίνησε επαφές με τον διεθνή μέσο, για να τον πείσει να επεκτείνει την συνεργασία του με την αγγλική ομάδα.

Το συμβόλαιο του Φερνάντες με την Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2027, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν τελικά θα παραμείνει στο «θέατρο των ονείρων». Τα «σενάρια» είναι πολλά και οι προτάσεις που έχει δεχθεί ο 31χρονος άσος δελεαστικές.

Κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκές ομάδες και κάποιες άλλες από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες μάλιστα είναι εξωπραγματικές σε ότι αφορά τις οικονομικές αποδοχές.

Στο συμβόλαιο του Φερνάντες υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 57 εκατ. λιρών, η οποία πάντως ισχύει μόνο για ομάδες εκτός Αγγλίας αλλά καταλαβαίνει εύκολα κάποιος, ότι ομάδες από την Σαουδική Αραβία μπορούν να δώσουν εύκολα αυτά τα λεφτά.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ επιθυμεί την παραμονή του Φερνάντες στο Ολντ Τράφορντ κι έχει ζητήσει από την διοίκηση της ομάδας, την υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Πορτογάλο άσο.

Οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου έχουν κάνει την πρώτη συνάντηση με την πλευρά του παίκτη και οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κάνει μια καλή αύξηση αποδοχών στον 31χρονο μέσο, προκειμένου ο τελευταίος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι υπέρ της παραμονής του παίκτη στο «θέατρο των ονείρων» είναι και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου, καθώς όλοι θεωρούν πως θα είναι πολύ δύσκολο για την αγγλική ομάδα να βρει αντικαταστάτη του Φερνάντες, σε περίπτωση που ο Πορτογάλος αποχωρήσει από την Γιουνάιτεντ.

Προς το παρόν πάντως ο παίκτης δεν έχει ανοίξει τα… χαρτιά του και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, αν θ’ αποδεχθεί την πρόταση του αγγλικού συλλόγου για επέκταση της συνεργασίας τους.