«Βουνό» τα προβλήματα για τον Γκαγκάτση στην ΕΠΟ

Ο Μάκης Γκαγκάτσης εξελέγη πρόεδρος της ΕΠΟ στις 22 Ιουλίου 2024 με ευρεία αποδοχή 87%, συγκεκριμένα με 61 ψήφους επί 70 ψηφισάντων (προέδρων ΕΠΣ και ΠΑΕ της Super League). Το μεγαλύτερο πρόβλημά του από τότε είναι ότι έχασε την ευρεία αποδοχή του, όμως υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα που βάζουν αρνητικό πρόσημο στη μέχρι τώρα θητεία του.

Ένα από τα βασικά, εκτός από αυτό της απώλειας της ευρείας αποδοχής, είναι ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τον Λανουά, προκειμένου ο Γάλλος να συνεχίσει στην ηγεσία της ΚΕΔ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θα ήθελε σχετική απόφαση για την επέκταση της θητείας του Γάλλου στο πόστο του αρχιδιαιτητή να παρθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Όμως, βλέπει ότι αυτό δεν είναι εφικτό, με αποτέλεσμα να μην έχει συγκαλέσει ακόμη την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, προκειμένου να εισηγηθεί την παραμονή του Γάλλου, αν και ο Λανουά θα ήθελε να ξεκαθαρίσει το θέμα του από τον περασμένο Δεκέμβριο, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει την παχυλή αμοιβή του και για την επόμενη σεζόν. Τα συμβόλαια των Λανουά και των συνεργατών του (Βαλέρι, Αλόνσο) λήγουν στο τέλος Ιουλίου και η ΚΕΔ κοστίζει στην ΕΠΟ το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ ετησίως (αμοιβές και έξοδα διαμονής).

Το προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ στην Παιανία διαφημίστηκε ως μεγάλη και ιστορική επένδυση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως, οι καθυστερήσεις στα έργα διαδέχονται το ένα το άλλο και η ΕΠΟ αποφεύγει να ενημερώνει για τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα σχέδια, τα έργα και ποιες εταιρίες τα προχωρούν.

Χάθηκε και η αύρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας. Πλέον τελείωσε η περίοδος χάριτος και για τον Μάκη Γκαγκάτση αλλά και για την επιλογή του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα, λαμβανομένης υπόψη και της κλήρωσης του Nations League, με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο της League A, όπου θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πρώτο ματς στις 24/9 με την Σερβία. Δεν περνά απαρατήρητο ότι η Εθνική απέτυχε να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Ο Λανουά παρουσιάζεται πετυχημένος, όμως οι ΕΠΣ ξεμένουν από διαιτητές! Πως γίνεται αυτό; Η απόδειξη της προπαγάνδας γύρω από την καταλληλόλητα του Γάλλου, όμως ισχύει το αντίθετο, αν λάβουμε υπόψη τα λάθη των ξένων διαιτητών που επέλεγε, τα περισσότερα κατά του Ολυμπιακού.

Οι ΕΠΣ είναι αιχμάλωτες του νόμου. Ένα πρόβλημα που η UEFA φέρεται να θέλει να λυθεί, να προτείνει αλλαγή του νόμου αλλά να διαρκεί και αρκετές ποδοσφαιρικές ενώσεις να χάνουν από τους συνδέσμους το ένα δικαστήριο μετά το άλλο, σχετικά με τα ποσοστά των διαιτητών και με τη διοργάνωση σχολών διαιτησίας.

Εξίσου σοβαρό ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης κατηγορείται ότι επέλεξε να διοικεί την ΕΠΟ με ένα «κλειστό κλαμπ» τριών-τεσσάρων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπόλοιποι είναι απομονωμένοι.