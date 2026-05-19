Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα
Σύμφωνα με το (αρχικό) χρονοδιάγραμμα της ΕΠΟ ο πρόεδρός της Μάκης Γκαγκάτσης ήθελε να «τρέξει» με αστραπιαία ταχύτητα το θέμα της παραμονής του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του (Βάλερι και Αλόνσο) στην ΚΕΔ, όπως επίσης και το θέμα της στελέχωσης των νέων πινάκων διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών των Super League και Super League 2, ενώ καλά καλά δεν έχει τελειώσει η τωρινή αγωνιστική περίοδος. Σχεδίαζαν όλα αυτά να τελειώσουν το διάστημα 20-25 Μαΐου, ναι τόσο γρήγορα, σα να επρόκειτο να πάρουν χρυσό μετάλλιο ταχύτητας. Όμως, «όποιος βιάζεται σκοντάφτει», καθώς ήρθαν τα πάνω κάτω!
Οι ψήφοι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκπροσωπούνται η Super League και οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, μετέχουν επίσης και παράγοντες της ΕΠΟ, δεν βγαίνουν, ώστε να περάσει η εισήγηση του Μάκη Γκαγκάτση για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του για τρίτη σερί αγωνιστική περίοδο. Για αυτό και άρον άρον διέρρευσε και διατυμπανίζεται ότι οι εξελίξεις μετατίθενται από τα μέσα Ιουνίου και μετά, άλλωστε δεν υπήρχε λόγος βιασύνης, καθώς τα συμβόλαια των ξένων παραγόντων της ΚΕΔ λήγουν στο τέλος Ιουλίου.
Παραμένει άγνωστο αν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θα επιμείνει στην εισήγησή του για παραμονή του Λανουά. Στην ΕΠΟ, όπως φαίνεται και από δηλώσεις παραγόντων της που αναδιπλώνονται, άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η παραμονή του Λανουά εξαρτάται από την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και εκεί που εμφανίζονταν βέβαιοι ότι θα μείνει ο Λανουά τώρα είναι στο …μάλλον!
Η παράταση στο θέμα του Λανουά «παρέσυρε» και την ημερομηνία της ανακοίνωσης της στελέχωσης των πινάκων των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών. Όμως, μένουν τα ερωτηματικά σχετικά με τις διαρροές ότι οι πίνακες είναι έτοιμοι.
Φοβούνται κάτι και βιάζονται; Θα πλειοψηφούν ξανά όσοι διαιτητές είναι από ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας;
Με δεδομένη την παραπάνω φημολογία υπήρχαν αντιδράσεις από διάφορες ΕΠΣ. Ηδη, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης έχει φθαρεί με την πολιτική του ως επικεφαλής της ομοσπονδίας και έχασε το πλεονέκτημα της ευρύτατης αποδοχής.
Αν μη τι άλλο η παράταση για Λανουά, ΚΕΔ και πίνακες δείχνει ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει πρόβλημα. Εν αναμονή των εξελίξεων…
