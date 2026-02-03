Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Για πρώτη φορά ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, εκπροσωπώντας και τους συνεργάτες του Πάολο Βαλέρι και Φερνάντες Αλόνσο, εκφράστηκε δημόσια σχετικά με το μέλλον του και το «θέλω του» με φόντο την ελληνική διαιτησία. Αυτό έγινε στο σεμινάριο των διαιτητών που ξεκίνησε την Τρίτη (3/2) στην Αθήνα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη (4/2).

Ευκαιρία αποτέλεσε η επιστολή του διευθυντή ανάπτυξης διαιτησίας της UEFA, Μιγέλ Σολίς Βάσκεθ προς τον πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, η οποία διαβάστηκε από τον κ. Λανουά στο σεμινάριο διαιτησίας SL1. Ο κ. Σολίς βλέπει πρόοδο στην ελληνική διαιτησία και τονίζει ότι «ορόσημο εμπιστοσύνης είναι η χρησιμοποίηση Ελλήνων Διαιτητών στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson». Πρόκειται για επιστολή μετά από έλεγχο, στο πλαίσιο της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA και της συνεχούς εποπτείας μας επί των εθνικών δομών διαιτησίας.

Με την ευκαιρία αυτή ο Στεφάν Λανουά είπε στους διαιτητές ότι «εμείς συνεχίζουμε το έργο μας. Θέλουμε να μείνουμε αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Πάντως, για όσο είμαστε εδώ θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής σας είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Γκαγκάτσης. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε προκύπτει και τίποτα δεν μας πτοεί». Το συμβόλαιο του Λανουά και των υπολοίπων μελών της ΚΕΔ λήγει το καλοκαίρι.

Με αφορμή την έκθεση του στελέχους της UEFA, ο Λανουά σχολίασε ότι «η UEFA στηρίζει τους Έλληνες διαιτητές και ο ορισμός τους στα δύσκολα ματς του Κυπέλλου Betsson είναι το πρώτο βήμα. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο». Με τα λόγια αυτά ο Λανουά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές να σφυρίζουν στα δύσκολα ματς πρωταθλήματος αλλά από την επόμενη σεζόν. Όμως, αυτό δεν εξαρτάται από το ίδιο, παρά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει μετά το καλοκαίρι στην ΚΕΔ.

Σεμινάριο χωρίς 12 διαιτητές και βοηθούς

Ο Λανουά έδωσε άδεια στους 10 διαιτητές που όρισε για να σφυρίξουν τόσο στον εξ αναβολής αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Super League Asteras Aktor-Ολυμπιακός όσο και στους ημιτελικούς αγώνες Κυπέλλου Betsson Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και ΟΦΗ-Λεβαδειακός. Έτσι από το σεμινάριο, λόγω των αγώνων της Τετάρτης (4/2), απουσιάζουν έξι διαιτητές και έξι βοηθοί.

Οι Κατσικογιάννης και Ματσούκας, ο πρώτος και ο τέταρτος του αγώνα της Τρίπολης, οι Ευαγγέλου και Βεργέτης που θα έχουν αντίστοιχους ρόλους στο ντέρμπι Κυπέλλου και οι Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος που επιλέχθηκαν για το ματς της Κρήτης. Επίσης, δεν παίρνουν μέρος και οι βοηθοί Αρμακόλας, Νίκζας (Asteras Aktor-Ολυμπιακός, Φωτόπουλος, Καραγκιζόπουλος (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Κωσταράς, Κόλλιας (ΟΦΗ-Λεβαδειακός).

-Ο Κατσικογιάννης έδωσε το παρών στο σεμινάριο, πριν πάει για την Τρίπολη, και ο Λανουά σχολίασε ότι «αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος είναι».