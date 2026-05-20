Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στα νότια της χώρας – Τρομακτικά βίντεο

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών, σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

#N60Noticias | Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció la región Ica este martes a las 12:57 p. m. Cámaras de seguridad captaron los momentos de pánico que vivieron ciudadanos durante el movimiento telúrico. Tras el temblor, se reportaron daños materiales en viviendas, colegios,… pic.twitter.com/RE9To63ndj — N60 Noticias (@N60Noticias) May 19, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

6.1 earthquake in Ica, Peru, triggered landslides on dunes, and parts of the Ica Cathedral dome collapsed, according to local footage and reports. #Sismo #Temblor https://t.co/LztDeuT2sD pic.twitter.com/iPNC67i1gc — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Οι κάτοικοι της πόλης Ίκα στο Περού βγήκαν έντρομοι στους δρόμους

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.