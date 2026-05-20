Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στα νότια της χώρας – Τρομακτικά βίντεο
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στο Περού στην πόλη Ίκα, ο οποίος έγινε αισθητός ακόμα και 400 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο στην πρωτεύουσα Λίμα.
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
- Γιορτή σήμερα 20 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
- Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών, σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.
#N60Noticias | Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció la región Ica este martes a las 12:57 p. m. Cámaras de seguridad captaron los momentos de pánico que vivieron ciudadanos durante el movimiento telúrico. Tras el temblor, se reportaron daños materiales en viviendas, colegios,… pic.twitter.com/RE9To63ndj
— N60 Noticias (@N60Noticias) May 19, 2026
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).
6.1 earthquake in Ica, Peru, triggered landslides on dunes, and parts of the Ica Cathedral dome collapsed, according to local footage and reports. #Sismo #Temblor https://t.co/LztDeuT2sD pic.twitter.com/iPNC67i1gc
— GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026
«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.
#Sismo: de Magnitud de 5.9 a 25 km ESE de Pampa de Tate, #Peru
🔸️Varios reportes en video e imágenes de como fue sentido el sismo. #EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin #SePreventivo #SeResiliente pic.twitter.com/5AYAhIJnTa
— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) May 19, 2026
Οι κάτοικοι της πόλης Ίκα στο Περού βγήκαν έντρομοι στους δρόμους
Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
- Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών στα νότια της χώρας – Τρομακτικά βίντεο
- Κολομβία: Έξι νεκροί σε επίθεση εναντίον ηγέτη κοινότητας υπό κρατική προστασία
- Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
- Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
- Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία δεν έχει ματαιωθεί, λέει ο Βανς
- Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
- Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Έχασε και η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική
- Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις