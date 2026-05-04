Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Σεισμός 6 Ρίχτερ είναι πιθανόν να προκάλεσε ζημιές αναφέρει η υπηρεσία σεισμολογίας των Φιλιππίνων
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών έπληξε την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων τη Δευτέρα (04/05), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,2 μίλια), ανέφερε το GFZ.
🔔#Earthquake (#lindol) M3.2 occurred 23 km NW of #Borongan (#Philippines) 23 min ago (local time 14:13:37). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/houhzQXCod
🖥https://t.co/Bkk3nneihl pic.twitter.com/fS8WUKg2GB
— EMSC (@LastQuake) May 4, 2026
Η Φιλιππινέζικη υπηρεσία σεισμολογίας, Phivolcs, ανέφερε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί από τον σεισμό.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φέρεται να δείχνουν τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός.
2/
Samar, Philippines (More footage):M6.0 earthquake on May 4, 2026, at 06:09 UTC, 73 km deep, with felt reports across the Visayas and no major damage reported. #lindol #sismo https://t.co/CPQk28Bf17 pic.twitter.com/VUyV6Qejhd
— GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2026
- Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
- Ανενεργό ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης
- Καταγγελία που σοκάρει για Νεϊμάρ: Χαστούκισε τον γιο του Ρομπίνιο!
- Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Παραποιούσαν φωτογραφίες
- Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
- Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
- Markos by Night: Κι αυτό το Σάββατο στην κορυφή της τηλεθέασης
- «Σαν ταβέρνα στο χωριό με μίλκσεϊκ» – Η κουλτούρα των ελληνικών milk bar της Αυστραλίας του ’30
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις