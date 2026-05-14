Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, κατέθεσαν σήμερα, Πέμπτη, στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.
Το αίτημά τους είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, καθώς όπου επισημαίνουν ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να μένει «έξω από το κάδρο» την ώρα που άλλοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.
Άγγελος Μπόζο: Ήρθα άυπνος από την Ελβετία για τα αυτονόητα
Ο Άγγελος Μπόζο ταξίδεψε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άρειο Πάγο και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Σωκράτη Μπόζο που χάθηκε στα Τέμπη. «Ήρθα από την Ελβετία άυπνος, άφησα τη δουλειά μου για να κυνηγήσω τον Καραμανλή για τα αυτονόητα», τόνισε χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του έξω από τον Άρειο Πάγο, ενώ εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης.
«Εγώ ξέρω ότι αν οδηγήσω επικίνδυνα και χτυπήσω κάποιον, θα μπω φυλακή. Εδώ, με αυτό που έχει συμβεί, με τα τρένα που ήταν πραγματικά στον αέρα χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας, ο υπουργός είναι σπίτι του. Δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν βλέπω να βρίσκουμε δίκιο – αν και μακάρι να βγω ψεύτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο στόχαστρο Καραμανλής και οι βουλευτές της Εξεταστικής
Η δικηγόρος των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, εξήγησε τη νομική βάση της σημερινής κίνησης των συγγενών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι να αποδοθούν οι πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες.
«Τα τρένα ήταν τυφλά και το υπουργείο το ήξερε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι είναι παράδοξο να διώκονται στελέχη της ΡΑΣ για κακουργήματα, αλλά ο αρμόδιος υπουργός να κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα λόγω της απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.
Η κ. Χατζηκωνσταντίνου προανήγγειλε, μάλιστα, νέες δικαστικές ενέργειες, που αυτή τη φορά θα στρέφονται κατά των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτροπής οι οποίοι υπερψήφισαν το πόρισμα περί απλής παράβασης καθήκοντος. «Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη βαρύτητα των αδικημάτων και δεν τα απέδωσαν. Η σκέψη μας είναι να κινηθούμε δικαστικά εναντίον αυτών των βουλευτών. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα, έχει να κάνει με το ότι αυτές οι οικογένειες αγωνίζονται τρία χρόνια και νιώθουν κατηγορούμενοι αντί για πολιτικώς ενάγοντες», τόνισε καταληκτικά.
