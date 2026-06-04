Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν στα Ιωάννινα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με ισχυρές καταιγίδες να καταγράφονται κατά τόπους σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, με έμφαση στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Ο καιρός άλλαξε πρόσωπο και έγινε… φθινοπωρινός.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Το μέγιστο ύψος υετού και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες

Tο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψε το μεγαλύτερο ύψος βροχής -έως τις 17:40 της Πέμπτης 4 Ιουνίου- στον μετεωρολογικό σταθμό στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 55.6 mm.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:40 καταγράφηκαν 10.420 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 1323 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται οτι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) την Παρασκευή (05/05) λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικοί όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.