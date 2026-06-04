Ιωάννινα: Πλημμύρισαν δρόμοι μετά από έντονη βροχή και χαλάζι

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Εντονες βροχές και κατά τόπους χαλάζι έπληξαν τα Ιωάννινα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τον καιρό να θυμίζει φθινόπωρο παρά καλοκαίρι.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, όπου η δυνατή βροχή μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι δρόμοι στα Ιωάννινα γέμισαν νερά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που, όπως λένε στο epirusgate.gr, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο καιρός χαλάει.

Οι κάτοικοι ζητούν μόνιμες λύσεις για το πρόβλημα της απορροής των ομβρίων, τονίζοντας ότι οι συνεχείς πλημμύρες προκαλούν ταλαιπωρία και ζημιές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το βράδυ, ενώ τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Δέντρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων, με ένα από αυτά να καταπλακώσει σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το μπουρίνι εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτοφανή ένταση των ανέμων, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση από την πτώση των δέντρων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία.