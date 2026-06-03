Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για την Αττική
Σκηνικό Ιουλίου προ των πυλών. Μετά τις καταιγίδες, έρχεται τριήμερο έντονης ζέστης με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 36°C.
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Καλοκαιρινή αναμένεται να είναι η εξέλιξη του καιρού το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς μετά από ένα διήμερο τοπικής αστάθειας, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο.
Μπόρες και καταιγίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή
Σύμφωνα με το MEGA, πριν η ζέστη κάνει αισθητή την παρουσία της, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδική αστάθεια:
- Την Πέμπτη αναμένονται αρκετές βροχές, μπόρες, καθώς και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
- Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι ισχυρά κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, αλλά ενδεχομένως και σε βόρεια τμήματα χαμηλότερου υψομέτρου.
- Την Παρασκευή η αστάθεια και οι βροχοπτώσεις θα διατηρηθούν, ωστόσο σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια συγκριτικά με εκείνα της Πέμπτης.
- Υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί ελαφρώς και η Αττική την Παρασκευή το μεσημέρι με ορισμένες πρόσκαιρες και μεμονωμένες μπόρες ή καταιγίδες, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο ή έντονο.
Έρχεται τριήμερο ζέστης: Σάββατο έως Δευτέρα
Μετά το πέρασμα των βροχών της Πέμπτης και της Παρασκευής, το σκηνικό αλλάζει αισθητά και η θερμοκρασία θα πάρει την ανιούσα:
- Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί από 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.
- Σε τοπικό επίπεδο, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα ξεπεράσουν τους 35°C, αγγίζοντας ακόμα και τους 36°C.
- Οι περιοχές που θα βιώσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.
Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος στην Αττική
Στην περιοχή της Αττικής, οι συνθήκες θα είναι πιο υποφερτές, καθώς δεν πρόκειται να σημειωθούν ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα. Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34°C.
Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες στην Αττική τις επόμενες ημέρες διαμορφώνονται ως εξής:
Live η πορεία των φαινομένων:
Η Κυριακή προβλέπεται εξαιρετική για εξόρμηση στις παραλίες, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα θυμίζουν μήνα Ιούλιο.
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