Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση για την Αττική

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Καλοκαιρινή αναμένεται να είναι η εξέλιξη του καιρού το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς μετά από ένα διήμερο τοπικής αστάθειας, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο.

Μπόρες και καταιγίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή

Σύμφωνα με το MEGA, πριν η ζέστη κάνει αισθητή την παρουσία της, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδική αστάθεια:

Την Πέμπτη αναμένονται αρκετές βροχές, μπόρες, καθώς και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι ισχυρά κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, αλλά ενδεχομένως και σε βόρεια τμήματα χαμηλότερου υψομέτρου.

Την Παρασκευή η αστάθεια και οι βροχοπτώσεις θα διατηρηθούν, ωστόσο σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια συγκριτικά με εκείνα της Πέμπτης.

Υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί ελαφρώς και η Αττική την Παρασκευή το μεσημέρι με ορισμένες πρόσκαιρες και μεμονωμένες μπόρες ή καταιγίδες, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο ή έντονο.

Έρχεται τριήμερο ζέστης: Σάββατο έως Δευτέρα

Μετά το πέρασμα των βροχών της Πέμπτης και της Παρασκευής, το σκηνικό αλλάζει αισθητά και η θερμοκρασία θα πάρει την ανιούσα:

Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί από 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή για την εποχή.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα ξεπεράσουν τους 35°C, αγγίζοντας ακόμα και τους 36°C.

Οι περιοχές που θα βιώσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.

Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος στην Αττική

Στην περιοχή της Αττικής, οι συνθήκες θα είναι πιο υποφερτές, καθώς δεν πρόκειται να σημειωθούν ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα. Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34°C.

Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες στην Αττική τις επόμενες ημέρες διαμορφώνονται ως εξής:

Live η πορεία των φαινομένων:

Η Κυριακή προβλέπεται εξαιρετική για εξόρμηση στις παραλίες, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα θυμίζουν μήνα Ιούλιο.