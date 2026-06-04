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Βροχερός ο καιρός, σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.