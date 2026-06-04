Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά - Βίντεο από το σημείο

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο αυτοκίνητο επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, στον Πειραιά
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις λιμενικές αρχές, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε4, στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στον Πειραιά – Δείτε βίντεο από το σημείο
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