Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.