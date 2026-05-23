Emily in Paris: Ενθουσιασμένη με τη Μύκονο η Λίλι Κόλινς – Οι νέες φωτογραφίες που ανήρτησε

Η Λίλι Κόλινς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο για τα γυρίσματα της νέας σεζόν της «Emily in Paris. Τα γυρίσματα είναι καθημερινά και εντατικά, ενώ εξελίσσονται σε εμβληματικά σημεία του νησιού.

Από την παραλία του Αγίου Σώστη μέχρι τους ανεμόμυλους και τη Μικρή Βενετία, το κυκλαδίτικο τοπίο λειτουργεί ως το απόλυτο σκηνικό της αγαπημένης σειράς του Netflix.

Λίλι Κόλινς: «Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα»

Η πρωταγωνίστρια ανέβασε μια νέα ανάρτηση ποζάροντας στα σοκάκια του νησιού, ενώ πρόσθεσε τα εξής σχόλια:

«Και επιστρέψαμε — για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια.

Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα», έγραψε στην ανάρτησή της η Λίλι Κόλινς.

Η πολυδάπανη παραγωγή

Κάθε επεισόδιο κοστίζει 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια. Μια σεζόν 10 επεισοδίων κοστίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την παραγωγή, πριν ενεργοποιηθούν τα μπόνους του συμβολαίου.

Η Λίλι Κόλινς παίρνει φέτος 300.000 δολάρια ανά επεισόδιο συν τα ποσοστά της ως παραγωγός.

Το «Emily In Paris» που μετρά ήδη 6 σεζόν, αναμφίβολα είναι η μεγαλύτερή της επιτυχία έως τώρα, με την ίδια να μην ξεχνά τα αμέτρητα «όχι» που άκουσε στο ξεκίνημά της.