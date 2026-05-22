Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Η σχέση της με τον Δάνη Κατρανίδη και οι λόγοι που δεν έκαναν παιδί

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου. Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει τη δική της οικογένεια.

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να είχε αποκτήσει ένα παιδί με τον Δάνη Κατρανίδη.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Γιατί δεν θέλησε αποκτήσει παιδί;

«Εγώ δεν πιστεύω ότι καμία καριέρα, κανένας άνθρωπος, μπορεί να σου επιβάλει κάτι. Γιατί και αυτό σημαίνει ότι το επιβάλλεις στον εαυτό σου. Είμαστε στην Ελλάδα.

Δεν μειώνω την καριέρα, τη ζωή, τα πράγματα που έχω κάνει, καθόλου. Τα σέβομαι, τα εκτιμώ. Αλλά η ζωή είναι ζωή και η καριέρα…

Τι καριέρα; Δουλειά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε.

Αν θέλεις, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν έτυχε ακριβώς, αλλά είχα μια ίσως λίγο παλιακή αντιμετώπιση.

Για μένα ήταν απαραίτητο, στο μυαλό μου, ένα παιδί να προέλθει από μια σχέση. Δεν έχει σημασία αν χωρίσεις μετά ή κάτι. Για μένα, θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη.

Εκεί ήταν οι συνθήκες, μία το ένα, μία το άλλο, μία το… και όλο το αφήναμε, κακώς. Αυτό θα το ήθελα. Να μου πεις: το θεωρείς παράσημο αυτό;

Ναι, γι’ αυτό λέω, είναι λίγο παλιακό. Δεν θα ήθελα ένα παιδί ανεξάρτητα. Αλλά, από αγάπη.

Πραγματική. Από μια τέτοια σχέση, ουσιαστική. Αυτό θα το ήθελα. Επιλογή μας ήταν. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε, η φύση είναι τέτοια.

Αλλά το έχεις μετανιώσει; Θα μου πεις, τώρα είναι αργά.».

«Ο Δάνης Κατρανίδης δεν έφυγε ποτέ»

Τα συγκινητικά λόγια για τον Δάνη Κατρανίδη και τον Ρήγα Αξελό: «Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι σταθμοί στη ζωή μου. Ο Δάνης για εμένα δεν έφυγε ποτέ. Και τον Δάνη και τον Ρήγα τους εκτιμώ, τους σέβομαι και τους αγαπώ».