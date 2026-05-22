Δρομολογείται νέο Καλλιτεχνικό Σχολείο στο Μεσολόγγι
Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή σύγχρονης σχολικής μονάδας στο Μεσολόγγι μέσω του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, γνωστοποιώντας την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 8,9 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, το έργο αφορά την κατασκευή Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο θα ανεγερθεί σε έκταση που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλύπτοντας ένα διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, σήμερα υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή της νέας σχολικής μονάδας.
Σημαντικό έργο
Ο Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει το έργο σημαντικό για την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σχολείο-πρότυπο, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και να αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής.
Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, σημειώνοντας πως «τα μεγάλα έργα ξεκινούν με συνεργασία και ολοκληρώνονται με σκληρή δουλειά»
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Μπιέλσα: «Τελειώνει η δουλειά μου στην Ουρουγουάη μετά το Μουντιάλ»
- Χαρίλαος Φλωράκης: «Δεν έρχεστε να γευτούμε καμία π’τούλα;»
- Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο
- Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Κάτω Αχαΐας
- Φως στο Τούνελ: Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση με θύμα τη Χριστίνα Εξαρχουλέα
- GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις