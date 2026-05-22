Δρομολογείται νέο Καλλιτεχνικό Σχολείο στο Μεσολόγγι

Τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, γνωστοποιώντας την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 8,9 εκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, το έργο αφορά την κατασκευή Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο θα ανεγερθεί σε έκταση που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλύπτοντας ένα διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, σήμερα υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή της νέας σχολικής μονάδας.

Σημαντικό έργο

Ο Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει το έργο σημαντικό για την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σχολείο-πρότυπο, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και να αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής, σημειώνοντας πως «τα μεγάλα έργα ξεκινούν με συνεργασία και ολοκληρώνονται με σκληρή δουλειά»