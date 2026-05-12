Νέο σχολείο στο Δήμο Κατερίνης
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης νέου δημοτικού σχολείου στο δήμο Κατερίνης.
Ξεκίνησαν οι πρώτες χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του νέου Δημοτικού Σχολείου στην επέκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, -ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού έργου υψηλών προδιαγραφών- όπως τονίζει ο Δήμος που θα στεγάσει το 8ο Δημοτικό Σχολείο. Την ικανοποίησή του για την έναρξη των εργασιών εξέφρασε στη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησε σήμερα, ο Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος, συνοδευόμενος από στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας.
«Δίνουμε οριστική λύση σε στεγαστικά προβλήματα πολλών ετών. Κάνουμε πράξη το νέο σχολείο. Ανταποκρινόμαστε σε ένα διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς» τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Όπως διευκρινίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Χρήστος Μπογιατζής, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, με το νέο κτήριο να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες και λειτουργικές υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Συγκεκριμένα και όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, ο σχεδιασμός της νέας σχολικής μονάδας, δυναμικότητας 200 μαθητών, βασίζεται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ έχει ληφθεί υπόψη η εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας για όλους.
