Σουηδία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Διερευνητική επιτροπή που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη σουηδική κυβέρνηση πρότεινε σήμερα να απαγορευτεί η πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Χάνουμε μια ολόκληρη γενιά στην αδιάκοπη αναπαραγωγή περιεχομένων”, προειδοποίησε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Γιάκομπ Φόρσμεντ σε συνέντευξη Τύπου.

Η επιτροπή

Η σουηδική κυβέρνηση συγκρότησε την επιτροπή αυτή το φθινόπωρο με αποστολή να αξιολογήσει τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λίζα Ένγλουντ, η οποία είναι επικεφαλής της επιτροπής αυτής, συστήνει το όριο αυτό να είναι τα 15 έτη.

Θα εναπόκειται στις πλατφόρμες όπως οι Snapchat, Instagram, Facebook, Tik Tok και Youtube να επαληθεύουν ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους. Οι πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών όπως οι Roblox, Minecraft και Fortnite θα μπορούσαν αντιθέτως να εξαιρεθούν από την απαγόρευση αυτή.

Το κείμενο θα σταλεί τώρα στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να δώσουν τη γνώμη τους. Η επιτροπή προτείνει το κείμενο να είναι έτοιμο την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η Ασυτραλια

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά για να τα προστατέψει από τις επίφοβες βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, με έναν απολογισμό μέχρι τώρα που παρουσιάζει μικτά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, το μέτρο αυτό της Αυστραλίας ακολούθησαν χώρες όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία εξετάζουν παρόμοιες απαγορεύσεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποίησε στις 29 Μαΐου ότι δεν αρκεί να απαγορευτεί απλά η πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάλεσε κυβερνήσεις και εταιρίες να σχεδιάσουν πιο ασφαλείς πλατφόρμες.