Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 08:00

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μετά την Αυστραλία που απαγόρευσε τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο, οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν πλέον η μία μετά την άλλη τη θέσπιση αντίστοιχων περιορισμών σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι Βρυξέλλες εξετάζουν μια λύση που θα αφορά συνολικά την Ένωση.

Τα περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ κινείται προς απαγορεύσεις ή περιορισμούς, με μόνη εξαίρεση την Εσθονία

Παρά τα μέτρα – λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά – που εξετάζονται ή λαμβάνονται ανά τον κόσμο, η χρήση αυτών των πλατφορμών παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων. Ωστόσο, η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ευρείας στροφής στη ρύθμιση της πρόσβασης ανηλίκων σε αυτές.

Τα επιχειρήματα για τη λήψη ηλικιακών περιορισμών αναφέρονται κυρίως στους αλγόριθμους του διαδικτύου που ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά στους ανηλίκους και στην επίδραση που έχει η πολύωρη ενασχόληση με τα social media στην ψυχική υγεία τους.

Όπως δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τα παιδιά σπαταλούν ώρες «σκρολάροντας» αφηρημένα σε ατέλειωτα βίντεο. «Οι εθιστικοί μηχανισμοί σκρολαρίσματος είναι πραγματικά προβληματικοί στο μυαλό μου και πρέπει να εξαλειφθούν», τόνισε.

Από τον Νότο έως τον Βορρά, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ κινείται προς απαγορεύσεις ή αυστηρούς περιορισμούς, με μόνη εξαίρεση την Εσθονία. Η Ελλάδα, με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης social media από νέους, συμμετέχει ενεργά στο πιλοτικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, με επερχόμενες απαγορεύσεις (ban incoming).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τη χρήση των social media το 2025, που παρουσιάζει δημοσίευμα του Euronews, σε 19 από τις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω από το 90% των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών δήλωσαν ότι τα χρησιμοποιούν.

Ανάμεσα στις χώρες όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά βρίσκεται και η Ελλάδα (94,87%), ενώ η συνολική χρήση από τον γενικό πληθυσμό ξεπερνάει το 62%.

Οι υπόλοιπες χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία των νέων είναι η Κροατία (97,72%), η Δανία (96,67%), η Ουγγαρία (96,03%), η Κύπρος (95,25%), η Μάλτα (95,04%) και η Τσεχία (94,67%), ενώ τα χαμηλότερα σημειώνονται στη Γαλλία (68,94%), στη Γερμανία (75,91%), στην Ιταλία (77,59%) και στο Λουξεμβούργο (80,58%).

Social media: Μέτρα σε εθνικό επίπεδο

Στη Γαλλία, η οποία εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στον συνολικό πληθυσμό (44,83%), οι βουλευτές ψήφισαν προσφάτως την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Για το ζήτημα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ευελπιστεί πως η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Σλοβενία και η Πορτογαλία έχουν επίσης καταρτίσει νομοσχέδια που θα απαγορεύουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 και κάτω των 16 ετών, αντιστοίχως. Στην Πορτογαλία, οι περιορισμοί πρόσβασης θα καλύπτουν κοινωνικά δίκτυα όπως το Instagram, το Facebook ή το TikTok, αλλά όχι το WhatsApp, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς γονείς για να επικοινωνούν με τα παιδιά τους.

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου μια αλλαγή πολιτικής με στόχο την προστασία των νέων στο διαδίκτυο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε κυβερνητικά σχέδια για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, επικαλούμενος τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψηφιακή ευημερία. Ο ηλικιακός περιορισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Επιπλέον, τουλάχιστον ακόμα επτά κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων για τα παιδιά, ενώ το κυβερνών κόμμα της Γερμανίας έχει επίσης εγκρίνει πρόταση για τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η Εσθονία, που συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με υψηλή χρήση social media από νέους –  είναι η μόνη που αντιτίθεται ανοιχτά σε ηλικιακούς περιορισμούς. Για το Ταλίν, αυτή η προσέγγιση δεν θα «λύσει πραγματικά τα προβλήματα», καθώς «τα παιδιά θα βρουν πολύ γρήγορα τρόπους να παρακάμψουν τον περιορισμό και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας της Εσθονίας, Κριστίνα Κάλας.

Μια ευρωπαϊκή λύση

Αν και προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τους πολίτες μια ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στον διαδικτυακό κόσμο, όπως ακριβώς κάνουμε και στον πραγματικό κόσμο. Και γι’ αυτό, χρειαζόμαστε μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της Ειδικής Επιτροπής για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων. Καθιστούμε υπεύθυνες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας», πρόσθεσε.

Η εφαρμογή, η οποία θα είναι συμβατή τόσο με κινητές συσκευές όσο και με υπολογιστές, θα απαιτεί από τους χρήστες κατά την πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες να ανεβάζουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους για να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους ανώνυμα. Το σύστημα βασίζεται στην «απόδειξη μηδενικής γνώσης», που σημαίνει ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούν να επαληθεύουν την ηλικία τους χωρίς να μοιράζονται προσωπικά δεδομένα με τις πλατφόρμες.

«Αυτή η εφαρμογή παρέχει στους γονείς, τους δασκάλους και τους φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών, διότι θα έχουμε μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν.

Επί του παρόντος, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία «δοκιμάζουν την ανάπτυξη της εφαρμογής» και σχεδιάζουν να την ενσωματώσουν στα εθνικά τους ηλεκτρονικά πορτοφόλια ταυτότητας, όπως το France Identité στη Γαλλία.

Να σημειωθεί ότι σε όλη την Ευρώπη η κοινή γνώμη φαίνεται να υποστηρίζει έντονα τους αυστηρότερους κανόνες. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης χρήσης οθόνης διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το European Pulse του POLITICO, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστα όρια ηλικίας (επικρατέστερα τα 16) για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Vita.gr
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
«Σκληρό πλήγμα» 18.04.26

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του Τραμπ

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
InShorts 18.04.26 Upd: 19:26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Σύνταξη
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
