Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 16:40

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου μια αλλαγή πολιτικής με στόχο την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, καθιστώντας την Ελλάδα μία ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που σκοπεύει να επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα social media.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε σχέδια για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, επικαλούμενος τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψηφιακή ευημερία.

Το μέτρο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τον αντίκτυπο των διαδικτυακών πλατφορμών στους νεότερους χρήστες.

Σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, η απόφαση βασίζεται σε στοιχεία που συνδέουν την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αυξανόμενα επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου και προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των εφήβων.

Επίσης, επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως τον «εθιστικό σχεδιασμό» πολλών πλατφορμών, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αφοσίωσης των χρηστών.

@kyriakosmitsotakis_Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Αυξανόμενη ευρωπαϊκή υποστήριξη για περιορισμούς ηλικίας στα social media

Η κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να υποστηρίζει έντονα αυστηρότερους κανόνες.

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το European Pulse του POLITICO διαπίστωσε ότι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστα όρια ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες πρότειναν ότι η ελάχιστη ηλικία πρέπει να είναι τα 16, ενώ ένας στους τέσσερις υποστήριξε ένα ελαφρώς χαμηλότερο όριο μεταξύ 13 και 15 ετών.

Μόνο μια μικρή μειοψηφία —μόλις 4%— πίστευε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί. Εν τω μεταξύ, το 22% υποστήριξε ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στους γονείς και όχι στις κυβερνήσεις.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 6.700 άτομα από έξι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία), υπογραμμίζει μια σαφή μετατόπιση της κοινής γνώμης.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης χρήσης οθόνης διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πολιτικές συζητήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή τους στον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει αυστηρότερες προστασίες, προειδοποιώντας για αυτό που ονόμασε «ψηφιακή Άγρια Δύση» που εκθέτει τους ανηλίκους σε ανεξέλεγκτους κινδύνους.

Ομοίως, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποστηρίξει προτάσεις για αυστηρότερους ελέγχους.

Η Γαλλία ήδη εργάζεται για την εφαρμογή της δικής της απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με σχέδια να εισαγάγει περιορισμούς ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης έναν κανόνα σε επίπεδο ΕΕ που θα τυποποιεί τους περιορισμούς ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά ρυθμιστικά μέτρα μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών.

Η έρευνα «European Pulse» διεξήχθη από την Cluster17 από τις 13 έως τις 21 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 6.698 ενηλίκων μέσω διαδικτύου, με τουλάχιστον 1.000 ερωτηθέντες από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. Τα αποτελέσματα για κάθε χώρα σταθμίστηκαν ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η γεωγραφική κατανομή.
Πηγή: Έρευνα European Pulse, που διεξήχθη από την Cluster17 για λογαριασμό του POLITICO & beBartletHanne Cokelaere/POLITICO

Διαφορές μεταξύ των χωρών

Ενώ η υποστήριξη για τους περιορισμούς είναι ευρέως διαδεδομένη, οι στάσεις διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Οι ερωτηθέντες στην Ιταλία και την Πολωνία έδειξαν την ισχυρότερη υποστήριξη, με πάνω από 80% να τάσσονται υπέρ των περιορισμών που επιβάλλει η κυβέρνηση. Το Βέλγιο ακολούθησε από κοντά, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν ελαφρώς χαμηλότερα —αν και ακόμα σημαντικά— επίπεδα υποστήριξης, γύρω στο 70%.

Η Γαλλία φάνηκε να είναι η πιο διχασμένη χώρα, με το 69% να υποστηρίζει τους περιορισμούς και το 31% να αντιτίθεται σε αυτούς. Η Γερμανία ξεχώρισε επίσης για το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων —7%— που απέρριψαν οποιαδήποτε μορφή ηλικιακού περιορισμού.

Αυτές οι διαφορές αντανακλούν ευρύτερες πολιτισμικές και πολιτικές συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης στη ρύθμιση της ψηφιακής ζωής, καθώς και διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Κριτική και ανησυχίες

Παρά την αυξανόμενη δυναμική, οι προτεινόμενες απαγορεύσεις δεν έμειναν χωρίς αντιπαραθέσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικά στην πραγματική προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου. Πολλοί επισημαίνουν ότι οι έφηβοι με τεχνολογικές γνώσεις θα μπορούσαν εύκολα να παρακάμψουν τους περιορισμούς, καθιστώντας τους κανόνες σε μεγάλο βαθμό συμβολικούς.

Άλλοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και την ψηφιακή ελευθερία.

Στις αρχές Μαρτίου, μια ομάδα 371 εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τις γενικές απαγορεύσεις ως «επικίνδυνες και κοινωνικά απαράδεκτες».

Προειδοποίησαν ότι οι υπερβολικά περιοριστικές πολιτικές θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση των νέων σε πληροφορίες, επικοινωνία και εκπαιδευτικούς πόρους.

Υπάρχουν επίσης πρακτικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας χωρίς να διακυβεύεται η ιδιωτικότητα των χρηστών παραμένει ένα περίπλοκο ζήτημα, και οι κυβερνήσεις ενδέχεται να δυσκολευτούν να εξισορροπήσουν την ασφάλεια με τις πολιτικές ελευθερίες.

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Βανς: Ο Τραμπ έχει δώσει σαφή γραμμή για τις συνομιλίες

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Σύνταξη
Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

