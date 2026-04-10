Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου μια αλλαγή πολιτικής με στόχο την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, καθιστώντας την Ελλάδα μία ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που σκοπεύει να επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα social media.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε σχέδια για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, επικαλούμενος τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψηφιακή ευημερία.

Το μέτρο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027, αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τον αντίκτυπο των διαδικτυακών πλατφορμών στους νεότερους χρήστες.

Σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, η απόφαση βασίζεται σε στοιχεία που συνδέουν την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αυξανόμενα επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου και προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των εφήβων.

Επίσης, επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως τον «εθιστικό σχεδιασμό» πολλών πλατφορμών, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αφοσίωσης των χρηστών.

Αυξανόμενη ευρωπαϊκή υποστήριξη για περιορισμούς ηλικίας στα social media

Η κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να υποστηρίζει έντονα αυστηρότερους κανόνες.

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το European Pulse του POLITICO διαπίστωσε ότι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστα όρια ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες πρότειναν ότι η ελάχιστη ηλικία πρέπει να είναι τα 16, ενώ ένας στους τέσσερις υποστήριξε ένα ελαφρώς χαμηλότερο όριο μεταξύ 13 και 15 ετών.

Μόνο μια μικρή μειοψηφία —μόλις 4%— πίστευε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί. Εν τω μεταξύ, το 22% υποστήριξε ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στους γονείς και όχι στις κυβερνήσεις.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 6.700 άτομα από έξι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία), υπογραμμίζει μια σαφή μετατόπιση της κοινής γνώμης.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης χρήσης οθόνης διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις πολιτικές συζητήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή τους στον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει αυστηρότερες προστασίες, προειδοποιώντας για αυτό που ονόμασε «ψηφιακή Άγρια Δύση» που εκθέτει τους ανηλίκους σε ανεξέλεγκτους κινδύνους.

Ομοίως, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποστηρίξει προτάσεις για αυστηρότερους ελέγχους.

Η Γαλλία ήδη εργάζεται για την εφαρμογή της δικής της απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με σχέδια να εισαγάγει περιορισμούς ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης έναν κανόνα σε επίπεδο ΕΕ που θα τυποποιεί τους περιορισμούς ηλικίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά ρυθμιστικά μέτρα μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών.

Διαφορές μεταξύ των χωρών

Ενώ η υποστήριξη για τους περιορισμούς είναι ευρέως διαδεδομένη, οι στάσεις διαφέρουν μεταξύ των χωρών.

Οι ερωτηθέντες στην Ιταλία και την Πολωνία έδειξαν την ισχυρότερη υποστήριξη, με πάνω από 80% να τάσσονται υπέρ των περιορισμών που επιβάλλει η κυβέρνηση. Το Βέλγιο ακολούθησε από κοντά, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν ελαφρώς χαμηλότερα —αν και ακόμα σημαντικά— επίπεδα υποστήριξης, γύρω στο 70%.

Η Γαλλία φάνηκε να είναι η πιο διχασμένη χώρα, με το 69% να υποστηρίζει τους περιορισμούς και το 31% να αντιτίθεται σε αυτούς. Η Γερμανία ξεχώρισε επίσης για το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων —7%— που απέρριψαν οποιαδήποτε μορφή ηλικιακού περιορισμού.

Αυτές οι διαφορές αντανακλούν ευρύτερες πολιτισμικές και πολιτικές συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης στη ρύθμιση της ψηφιακής ζωής, καθώς και διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Κριτική και ανησυχίες

Παρά την αυξανόμενη δυναμική, οι προτεινόμενες απαγορεύσεις δεν έμειναν χωρίς αντιπαραθέσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικά στην πραγματική προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου. Πολλοί επισημαίνουν ότι οι έφηβοι με τεχνολογικές γνώσεις θα μπορούσαν εύκολα να παρακάμψουν τους περιορισμούς, καθιστώντας τους κανόνες σε μεγάλο βαθμό συμβολικούς.

Άλλοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και την ψηφιακή ελευθερία.

Στις αρχές Μαρτίου, μια ομάδα 371 εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τις γενικές απαγορεύσεις ως «επικίνδυνες και κοινωνικά απαράδεκτες».

Προειδοποίησαν ότι οι υπερβολικά περιοριστικές πολιτικές θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβαση των νέων σε πληροφορίες, επικοινωνία και εκπαιδευτικούς πόρους.

Υπάρχουν επίσης πρακτικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας χωρίς να διακυβεύεται η ιδιωτικότητα των χρηστών παραμένει ένα περίπλοκο ζήτημα, και οι κυβερνήσεις ενδέχεται να δυσκολευτούν να εξισορροπήσουν την ασφάλεια με τις πολιτικές ελευθερίες.