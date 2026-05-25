Με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά οι πρωταθλητές Ευρώπης (pics)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague για 4η φορά στην ιστορία του και θα το πανηγυρίσει με τους χιλιάδες οπαδούς του που βρίσκονται στο Δημοτικό Θέατρο.

Οι Πειραιώτες, μετά την απονομή του τροπαίου και τους πανηγυρισμούς στο «T-Center», μετέβησαν στο ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει και στη συνέχεια θα μεταβούν με ανοιχτό πούλμαν στο Δημοτικο Θέατρο Πειραιά, για να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτή την ώρα στο Δημοτικο Θέατρο βρίσκονται περίπου 75.000 «ερυθρόλευκοι» οπαδοί, οι οποίοι αναμένεται να κάνουν τη νύχτα-μέρα για χάρη του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

