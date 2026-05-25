Πίτερς: «Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα – Νιώθω ευλογημένος»
Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως είναι ευλογημένος.
Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης, με τον Άλεκ Πίτερς να μιλά μετά τον αγώνα για όσα έζησε στον τελικό.
Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως νιώθει ευλογημένος, ενώ στάθηκε και στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στον Πειραιά.
Οι δηλώσεις που Άλεκ Πίτερς:
«Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό.
Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό.
Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω».
