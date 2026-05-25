Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ έχασε στον τελικό, αλλά τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίθηκαν στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Η «Μάρκα» της Μαδρίτης έγραψε: «Η Ρεάλ άγγιξε το έπος, αλλά ο Ολυμπιακός έσπασε την κακοδαιμονία».

Η επίσης μαδριλένικη «Ας» επεσήμανε: «Ο Ολυμπιακός πήρε εκδίκηση από την Ρεάλ σε έναν τρελό τελικό».

Η καταλανική «Sport» τόνισε: “Μια απίστευτη Ρεάλ άγγιξε το θαύμα, αλλά η Ευρωλίγκα είναι πια του Ολυμπιακού”.

Η «Ελ Μούντο Ντεπορτίβο» σημείωσε: «Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ και σήκωσε την Ευρωλίγα 13 χρόνια μετά».