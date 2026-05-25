Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναζητάτε ποια είναι η γιορτή σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, το εορτολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα πολύ δημοφιλή ονόματα που έχουμε συνηθίσει. Παρόλα αυτά, η σημερινή ημέρα κρύβει ένα πολύ σημαντικό και ιστορικό γεγονός για την Ορθοδοξία, που αξίζει να γνωρίζετε.

Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου: Ποιοι έχουν ονομαστική εορτή;

Σύμφωνα με το επίσημο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει.

Τι τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα;

Μπορεί τα γνωστά ονόματα να λείπουν, όμως η 25η Μαΐου είναι μια μεγάλη θρησκευτική ημέρα. Η Εκκλησία μας τιμά:

Την Τρίτη Εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου: Το σπουδαιότερο γεγονός της ημέρας.

Τους Μάρτυρες Κελεστίνο και Παγχάριο: Δύο πιστούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη τους.

Τον Όσιο Ολβιανό: Έναν ξεχωριστό ασκητή που διακρίθηκε για το πνευματικό του έργο.

Τι είναι η «Τρίτη Εύρεση» της Κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή;

Το γεγονός που κυριαρχεί στη γιορτή σήμερα έχει έντονο παρασκήνιο και ιστορικό ενδιαφέρον. Μετά τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, η Τίμια Κεφαλή του τάφηκε, κρύφτηκε και μετακινήθηκε πολλές φορές ανά τους αιώνες για να προστατευθεί από εικονομάχους και επιδρομείς.

Η «Τρίτη Εύρεση» αναφέρεται στον εντοπισμό του ιερού κειμηλίου γύρω στο 850 μ.Χ. στα Κόμανα της Καππαδοκίας, μετά από ένα θείο όραμα που είδε ο τότε Πατριάρχης Ιγνάτιος. Η Κεφαλή μεταφέρθηκε στη συνέχεια με μεγάλες τιμές στην Κωνσταντινούπολη, και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές αφιερωμένες στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον «μέγιστο των προφητών».

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa