Ουρμπόνας: «Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Μοντέρο» (pic)
Όπως αναφέρουν στη Λιθουανία, ο Ζαν Μοντέρο έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η κορυφή της Ευρώπης ανήκει πια στον Ολυμπιακό, και τους επόμενους μήνες θα ανήκει και ο Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ούρμπονας.
Ο Λιθουανός ρεπόρτερ, μέσω του «BasketNews» αναφέρει πως οι ερυθρόλευκοι και ο Δομινικανός γκαρντ ήρθαν σε συμφωνία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο νεαρός παίκτης της Βαλένθια φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να καταβάλλουν στις «νυχτερίδες» το ποσό των 500.000 ευρώ ως buyout.
Δείτε την ανάρτηση του Ουρμπόνας μετά το ευρωπαϊκό για τον Μοντέρο
Jean Montero has committed to Olympiacos, per sources.
More on BasketNewshttps://t.co/4CyjHaIBwp
— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 24, 2026
O Oύρμπονας τονίζει πως ο Ολυμπιακός είναι στις τελικές διαπραγματεύσεις, ενώ κάνει λόγο και για συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Καίγεται» ο Πειραιάς
- Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
- Η κούπα της Euroleague στα αποδυτήρια του T-Center: Πανευτυχείς οι «ερυθρόλευκοι» (pics)
- «Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις