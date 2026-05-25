Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός

Ο Ντόντα Χολ πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, μετά το 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στις δηλώσεις του μετά το ματς ήταν… ξυπόλητος.

Ο λόγος; Ο Αμερικανός σέντερ έδωσε τα παπούτσια του σε έναν μικρό φίλο της ομάδας που του τα ζήτησε και εκείνος δεν του χάλασε το χατίρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χολ για το περιστατικό

«Έδωσα τα παπούτσια μου σε ένα μικρό παιδί για αυτό και δεν τα φοράω. Είμαι γεμάτος συναισθήματα, δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, νιώθω περήφανος, νιώθω τρομερά. Ήθελα απλώς να ξεπεράσω όλα αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν και να έρθω σε μια ομάδα και να μπορέσω να κατακτήσω το τρόπαιο».