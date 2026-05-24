Ονειρική βραδιά για τον Ολυμπιακό: «Σκαρφάλωσε» στην κορυφή της Ευρώπης! (pics+vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα! Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center, σε ένα απίθανο βράδυ, στο οποίο ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν με πολλά πράγματα, υπέφεραν, ωστόσο τα κατάφεραν και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο πρώτος που σήκωσε το τρόπαιο και στη συνέχεια το παρέδωσε στους συμπαίκτες του, με τον κόσμο να… παραληρεί.

Με το σκορ στο 90-85 και λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο, το οποίο έχασε, με τον Πίτερς να μαζεύει το ριμπάουντ.

Εκεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε με όλη του την ψυχή, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον πάγκο, καταλαβαίνοντας πως το τρόπαιο είχε πλέον πάει στην πλευρά της ομάδας του.

Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του υπέφερε, αλλά στο τέλος τα κατάφερε: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μάλιστα, δεν άντεξε και δάκρυσε, με τον τηλεοπτικό φακό να πιάνει τη συγκλονιστική στιγμή και τη φωτογραφία από το «T-Center» να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε τη φωτογραφία:

Aπόψε στο «T-Center», αλλά και με μεγάλες μορφές της «ερυθρόλευκης» ιστορίας, που παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο παλαίμαχος άσος, που ήταν μέλος της ομάδας που έκανε το back to back στην Euroleague το 2012 και 2013, δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, με τον τηλεοπτικό φακό του συνδρομητικού καναλιού να πιάνει το εσταντανέ, σε μια συγκλονιστική στιγμή.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πρίντεζης έζησε από κοντά τη μεγάλη στιγμή, ενώ δίπλα του υπήρχε και ο σπουδαίος Θοδωρής Παπαλουκάς, που είχε γράψει επίσης τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η στιγμή που ο Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague

O κόουτς του Ολυμπιακού μετά το τέλος του παιχνιδιού και κατά την ώρα της απονομής, υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας, ακριβώς όπως είχε γίνει και μετά τους περσινούς τελικούς.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού πανηγυρίζει στο κέντρο του Πειραιά

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και τις σεζόν 2012 και 2013, όταν οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το back to back σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο.

Ο Εβάν Φουρνιέ που πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι είχε συγκλονίσει με το κλάμα του, φέτος δικαιώθηκε και αυτός, όντας ο MVP του τελικού: «Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ανέφερε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague», ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ. Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα μπάσκετ Ανδρών του Συλλόγου.https://t.co/7QdRFaz2Kp — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 24, 2026 Στο Πασαλιμάνι στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά, οι οποίοι ξέσπασαν σε απίστευτους πανηγυρισμούς με την κόρνα της λήξης, όταν ο Ολυμπιακός ήταν και με την «βούλα» ο μεγάλος νικητής στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ. Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπαίων στα βασικά ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους σε αυτά. Συνολικά λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πια 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 44 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Όσον αφορά ειδικότερα στους διεθνείς τίτλους, υπάρχουν άλλοι 4, φτάνοντας το σύνολο στο 23. Υπάρχει το ευρωπαϊκό (Cela Cup) στην ελληνορωμαϊκή πάλη το 2006, σε ατομικό σπορ μεν αλλά σε διοργάνωση που έγινε για συλλόγους. Το ίδιο ισχύει και για το ευρωπαϊκό (Europe Trophy) στο πινγκ-πονγκ το 2023. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη διεθνείς τίτλοι, το βαλκανικό Κύπελλο στο ποδόσφαιρο το 1963 και το διηπειρωτικό στο μπάσκετ το 2013. Συνοψίζοντας: 19 ευρωπαϊκοί τίτλοι σε ομαδικά σπορ, 44 ευρωπαϊκοί τελικοί σε ομαδικά σπορ, 21 ευρωπαϊκοί τίτλοι ως σύλλογος και 23 διεθνή τρόπαια συνολικά. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα. Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών. Ο Άλεκ Πίτερς μετά την κατάκτηση του τροπαίου στάθηκε στα τέσσερα χρόνια που έχει περάσει στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για δικαίωση όλων στην ομάδα: «Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό. Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό. Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω». Μία από τις εικόνες που έκαναν τον γύρω είναι εκείνη με τον Τόμας Γουόκαπ και την Εστρέλα Νούρι, τη σύζυγό του, όπου μοιράστηκαν ένα… πρωταθληματικό φιλί. Δείτε την σχετική εικόνα:

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στον αποψινό τελικό, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε:

«Αισθάνομαι φανταστικά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ήμουν μια προσθήκη προς το τέλος της σεζόν. Παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτόν τον τίτλο ήταν εκπληκτικό. Ο Τρέι Λάιλς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μας έβαλε πολλά προβλήματα στον τελικό».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε την… ντουντούκα, έγινε ένα με τον κόσμο στις κερκίδες του T-Center και έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς στοςυ φίλους του Ολυμπιακού.

Δείτε το εν λόγω στιγμιότυπο με τον Ντόρσεϊ

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, οι «ερυθρόλευκοι» παίκτες φόρεσαν τα μπλουζάκια των πρωταθλητών Ευρώπης. Τα νέα επετειακά μπλουζάκια, τα οποία φτιάχτηκαν για την περίσταση.

Δείτε τη φωτογραφία: