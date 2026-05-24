sports betsson
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ονειρική βραδιά για τον Ολυμπιακό: «Σκαρφάλωσε» στην κορυφή της Ευρώπης! (pics+vids)
Euroleague 24 Μαΐου 2026, 23:55

Ονειρική βραδιά για τον Ολυμπιακό: «Σκαρφάλωσε» στην κορυφή της Ευρώπης! (pics+vids)

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού, ο οποίος σήκωσε την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα! Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center, σε ένα απίθανο βράδυ, στο οποίο ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.

Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν με πολλά πράγματα, υπέφεραν, ωστόσο τα κατάφεραν και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο πρώτος που σήκωσε το τρόπαιο και στη συνέχεια το παρέδωσε στους συμπαίκτες του, με τον κόσμο να… παραληρεί.

Με το σκορ στο 90-85 και λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο, το οποίο έχασε, με τον Πίτερς να μαζεύει το ριμπάουντ.

Εκεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε με όλη του την ψυχή, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον πάγκο, καταλαβαίνοντας πως το τρόπαιο είχε πλέον πάει στην πλευρά της ομάδας του.

Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του υπέφερε, αλλά στο τέλος τα κατάφερε: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Ο Σάσα Βεζένκοφ, μάλιστα, δεν άντεξε και δάκρυσε, με τον τηλεοπτικό φακό να πιάνει τη συγκλονιστική στιγμή και τη φωτογραφία από το «T-Center» να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε τη φωτογραφία:

Aπόψε στο «T-Center», αλλά και με μεγάλες μορφές της «ερυθρόλευκης» ιστορίας, που παρακολούθησαν από κοντά το παιχνίδι, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο παλαίμαχος άσος, που ήταν μέλος της ομάδας που έκανε το back to back στην Euroleague το 2012 και 2013, δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, με τον τηλεοπτικό φακό του συνδρομητικού καναλιού να πιάνει το εσταντανέ, σε μια συγκλονιστική στιγμή.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πρίντεζης έζησε από κοντά τη μεγάλη στιγμή, ενώ δίπλα του υπήρχε και ο σπουδαίος Θοδωρής Παπαλουκάς, που είχε γράψει επίσης τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η στιγμή που ο Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague

O κόουτς του Ολυμπιακού μετά το τέλος του παιχνιδιού και κατά την ώρα της απονομής, υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας, ακριβώς όπως είχε γίνει και μετά τους περσινούς τελικούς.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού πανηγυρίζει στο κέντρο του Πειραιά

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας του μεγάλου λιμανιού και τις σεζόν 2012 και 2013, όταν οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το back to back σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο.
Ο Εβάν Φουρνιέ που πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι είχε συγκλονίσει με το κλάμα του, φέτος δικαιώθηκε και αυτός, όντας ο MVP του τελικού: «Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τρομεροί οπαδοί. Θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, στην ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο μας, αλλά ήταν αδύνατο να χάσουμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο. Πήρα από αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο», ανέφερε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague», ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στο Πασαλιμάνι στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά, οι οποίοι ξέσπασαν σε απίστευτους πανηγυρισμούς με την κόρνα της λήξης, όταν ο Ολυμπιακός ήταν και με την «βούλα» ο μεγάλος νικητής στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ.

Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπαίων στα βασικά ομαδικά σπορ και συνολικά τους 343 τίτλους σε αυτά.

Συνολικά λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πια 19 ευρωπαϊκά τρόπαια και 44 τελικούς σε ομαδικά σπορ. Όσον αφορά ειδικότερα στους διεθνείς τίτλους, υπάρχουν άλλοι 4, φτάνοντας το σύνολο στο 23. Υπάρχει το ευρωπαϊκό (Cela Cup) στην ελληνορωμαϊκή πάλη το 2006, σε ατομικό σπορ μεν αλλά σε διοργάνωση που έγινε για συλλόγους. Το ίδιο ισχύει και για το ευρωπαϊκό (Europe Trophy) στο πινγκ-πονγκ το 2023. Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη διεθνείς τίτλοι, το βαλκανικό Κύπελλο στο ποδόσφαιρο το 1963 και το διηπειρωτικό στο μπάσκετ το 2013.

Συνοψίζοντας: 19 ευρωπαϊκοί τίτλοι σε ομαδικά σπορ, 44 ευρωπαϊκοί τελικοί σε ομαδικά σπορ, 21 ευρωπαϊκοί τίτλοι ως σύλλογος και 23 διεθνή τρόπαια συνολικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τίτλους σε 7 διαφορετικά τμήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο ανδρών-γυναικών, βόλεϊ ανδρών-γυναικών, πάλη) και αυτό τους φέρνει στην 3η θέση της ιστορικής λίστας. Μονάχα δύο ρωσικοί σύλλογοι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 9 σπορ και η Ντινάμο Μόσχας με 8, έχουν τίτλους σε περισσότερα.

Επιπλέον, μαζί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι οι μόνοι σύλλογοι στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 4 μεγάλα ομαδικά σπορ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο) σε επίπεδο ανδρών.

Ο Άλεκ Πίτερς μετά την κατάκτηση του τροπαίου στάθηκε στα τέσσερα χρόνια που έχει περάσει στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για δικαίωση όλων στην ομάδα: «Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό. Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό. Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω».

Μία από τις εικόνες που έκαναν τον γύρω είναι εκείνη με τον Τόμας Γουόκαπ και την Εστρέλα Νούρι, τη σύζυγό του, όπου μοιράστηκαν ένα… πρωταθληματικό φιλί.

Δείτε την σχετική εικόνα:

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στον αποψινό τελικό, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε:

«Αισθάνομαι φανταστικά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ήμουν μια προσθήκη προς το τέλος της σεζόν. Παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτόν τον τίτλο ήταν εκπληκτικό. Ο Τρέι Λάιλς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μας έβαλε πολλά προβλήματα στον τελικό».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε την… ντουντούκα, έγινε ένα με τον κόσμο στις κερκίδες του T-Center και έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς στοςυ φίλους του Ολυμπιακού.

Δείτε το εν λόγω στιγμιότυπο με τον Ντόρσεϊ

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, οι «ερυθρόλευκοι» παίκτες φόρεσαν τα μπλουζάκια των πρωταθλητών Ευρώπης. Τα νέα επετειακά μπλουζάκια, τα οποία φτιάχτηκαν για την περίσταση.

Δείτε τη φωτογραφία:

Ο Γάλλος, που αναδείχθηκε MVP του Final Four, ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος και φρόντισε να το δείξει σε κάθε ευκαιρία, αρχής γενομένης από τις δηλώσεις του αμέσως μετά το ματς.

«Ακούγεται υπέροχο. Οι οπαδοί ήταν τρομεροί. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο και στην ομάδα. Είναι… τρελοί κ@ρ#$%^. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς, αλλά με αυτούς τους οπαδούς ήταν αδύνατο να χάσουμε», ανέφερε για τους οπαδούς της ομάδας.

Λίγο αργότερα, πέρασε δίπλα από τον Τόμας Γουόκαπ την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους, διακόπτοντας τη συνέντευξη και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο πιο σκληρός κ@ρ#$%^. Σας το ορκίζομαι», τόνισε ο Γάλλος γκαρντ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Business of Sport
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Σύνταξη
Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Σύνταξη
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies