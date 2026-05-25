Η κούπα της Euroleague στα αποδυτήρια του T-Center: Πανευτυχείς οι «ερυθρόλευκοι» (pics)
Το τρόπαιο της Euroleague έκανε έναν... μίνι γύρο θριάμβου και στα αποδυτήρια του T-Center όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού πόζαραν πανευτυχείς.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης, κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της Ιστορίας του, έσπασε την… κατάρα της πρώτης θέσης της regular season και έκλεισε τη σεζόν αήττητος στη Euroleague εντός του 2026 επί ελληνικού εδάφους.
Και αφού οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα τα πέτυχαν όλα αυτά, σειρά μετά είχαν οι φωτογραφίες! Οι Ερυθρόλευκοι πόζαραν στον φακό με το τρόπαιο της Euroleague, στα αποδυτήρια του T-Center.
Επειδή όμως μία εικόνα, ίσον με χίλιες λέξεις. Απολαύστε…
Δείτε εικόνες με τους παίκτες του Ολυμπιακού και την κούπα
