Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 4η Euroleague της ιστορίας του κι έτσι το ελληνικό μπάσκετ έφτασε συνολικά τα 21 τρόπαια στην Ευρώπη – Αναλυτικά οι 21 ευρωπαϊκοί τίτλοι ελληνικών ομάδων.
Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον τελικό του Final Four της Euroleague τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.
Αυτός είναι ο 21ος ευρωπαϊκός τίτλος που κατακτά ελληνική ομάδα στο μπάσκετ. Η αρχή έγινε το 1968 από την ΑΕΚ.
Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι για το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων:
Παναθηναϊκός: 7 EuroLeague (1996, 2000, 2002, 2007, 2007. 2009, 2011, 2024).
Ολυμπιακός: 4 EuroLeague (1997, 2012, 2013, 2026)
AEK: 2 Κύπελλα Κυπελλούχων/ Σαπόρτα (1968, 2000), 1 Basketball Champions League (2018).
Άρης: 1 Κύπελλο Κυπελλούχων/Σαπόρτα (1993), 1 Κύπελλο Κόρατς (1997), 1 EuroCup Challenge (2003).
ΠΑΟΚ: 1 Κύπελλο Κυπελλούχων/Σαπόρτα (1991), 1 Κύπελλο Κόρατς (1994)
Μαρούσι: 1 Σαπόρτα (2001)
Αθηναϊκός: 1 EuroCup Γυναικών (2010)
Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι των ελληνικών συλλόγων:
1968 ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ
1991 ΠΑΟΚ – Σαραγόσα 76-72 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ
1993 Άρης – Εφές Πίλσεν 50-48 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ
1994 ΠΑΟΚ – Στεφανέλ Τριέστε 75-66, 100-91 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΤΣ
1996 Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 67-66 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1997 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1997 Άρης – Τόφας Μπούρσα 66-77, 88-70 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΤΣ
2000 ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ
2000 Παναθηναϊκός – Μακάμπι 73-67 EUROLEAGUE
2001 Μαρούσι – Σαλόν 74-72 ΣΑΠΟΡΤΑ
2002 Παναθηναϊκός – Κίντερ Μπολόνια 89-83 EUROLEAGUE
2003 Άρης – Πρόκομ 84-83 EUROCUP CHALLENGE
2007 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91 EUROLEAGUE
2009 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71 EUROLEAGUE
2010 Αθηναϊκός – Ναντέζντα 65-57, 53-57 EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2011 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 78-70 EUROLEAGUE
2012 Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 EUROLEAGUE
2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 EUROLEAGUE
2018 ΑΕΚ – Μονακό 100-94 BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
2024 Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ Μαδρίτης 95-80 EUROLEAGUE
2026 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 90-85 EUROLEAGUE
