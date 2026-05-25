Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον τελικό του Final Four της Euroleague τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Αυτός είναι ο 21ος ευρωπαϊκός τίτλος που κατακτά ελληνική ομάδα στο μπάσκετ. Η αρχή έγινε το 1968 από την ΑΕΚ.

Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι για το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων:

Παναθηναϊκός: 7 EuroLeague (1996, 2000, 2002, 2007, 2007. 2009, 2011, 2024).

Ολυμπιακός: 4 EuroLeague (1997, 2012, 2013, 2026)

AEK: 2 Κύπελλα Κυπελλούχων/ Σαπόρτα (1968, 2000), 1 Basketball Champions League (2018).

Άρης: 1 Κύπελλο Κυπελλούχων/Σαπόρτα (1993), 1 Κύπελλο Κόρατς (1997), 1 EuroCup Challenge (2003).

ΠΑΟΚ: 1 Κύπελλο Κυπελλούχων/Σαπόρτα (1991), 1 Κύπελλο Κόρατς (1994)

Μαρούσι: 1 Σαπόρτα (2001)

Αθηναϊκός: 1 EuroCup Γυναικών (2010)

Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι των ελληνικών συλλόγων:

1968 ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ

1991 ΠΑΟΚ – Σαραγόσα 76-72 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ

1993 Άρης – Εφές Πίλσεν 50-48 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ

1994 ΠΑΟΚ – Στεφανέλ Τριέστε 75-66, 100-91 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΤΣ

1996 Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 67-66 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1997 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1997 Άρης – Τόφας Μπούρσα 66-77, 88-70 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΤΣ

2000 ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/ΣΑΠΟΡΤΑ

2000 Παναθηναϊκός – Μακάμπι 73-67 EUROLEAGUE

2001 Μαρούσι – Σαλόν 74-72 ΣΑΠΟΡΤΑ

2002 Παναθηναϊκός – Κίντερ Μπολόνια 89-83 EUROLEAGUE

2003 Άρης – Πρόκομ 84-83 EUROCUP CHALLENGE

2007 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91 EUROLEAGUE

2009 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71 EUROLEAGUE

2010 Αθηναϊκός – Ναντέζντα 65-57, 53-57 EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2011 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 78-70 EUROLEAGUE

2012 Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 EUROLEAGUE

2013 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 EUROLEAGUE

2018 ΑΕΚ – Μονακό 100-94 BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

2024 Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ Μαδρίτης 95-80 EUROLEAGUE

2026 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 90-85 EUROLEAGUE