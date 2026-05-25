Θρυλικό μήνυμα από Βαγγέλη Μαρινάκη και ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Euroleague (pic)
Με κοινή τους ανάρτηση, Βαγγέλης Μαρινάκης και ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της 4ης Euroleague στην ιστορία του τμήματος.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της Ιστορίας της νικώντας 92-85 την Ρεάλ στον τελικό του Final Four.
Λίγο μετά το τέλος του ματς ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ έστειλαν το… θρυλικό μήνυμά τους στο μπασκετικό τμήμα, με κοινή ανάρτηση στα social media.
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague», ήταν το μήνυμα τους.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
🔴⚪🏆 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης!
Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the @EuroLeague! pic.twitter.com/t2AzUhdLPy
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 24, 2026
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Καίγεται» ο Πειραιάς
- Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
- Η κούπα της Euroleague στα αποδυτήρια του T-Center: Πανευτυχείς οι «ερυθρόλευκοι» (pics)
- «Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις