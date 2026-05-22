Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μαζί του ο Μεντιλίμπαρ (vids, pics)

Στο Telekom Center Athens βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και σύσσωμη η οικογένεια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με τον ηγέτη των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει έμπρακτα την μπασκετική ομάδα στη μάχη για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο ισχυρός άνδρας της πειραϊκής ΠΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (18:00), για τα ημιτελικά του Final Four, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την υπόλοιπη οικογένεια της ποδοσφαιρικής ομάδας των Πειραιωτών.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού θα δουν δια ζώσης το σπουδαίο παιχνίδι και θα στηρίξουν με την παρουσία τους τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του στην προσπάθεια που θα κάνουν για την πρόκριση στον τελικό.

Μια ακόμα φορά που ο ηγέτης του συλλόγου βρίσκεται δίπλα στην μπασκετική ομάδα, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα του συλλόγου.

Μαζί του, όπως προαναφέραμε, είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που επισκέφθηκε πολλές φορές φέτος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε αγώνες του Ολυμπιακού στην Euroleague, ενώ στο «T-Center» βρίσκεται επίσης ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς.

Άπαντες φυσικά εύχονται ο Ολυμπιακός να κερδίσει το αποψινό παιχνίδι απέναντι στην Φενερμπαχτσέ και να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21:00), όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα διεκδικήσει την 4η Euroleague στην ιστορία του.