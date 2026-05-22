ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες μιας στενάχωρης πραγματικότητας, με τις καθημερινές αντιθέσεις να προβληματίζουν: από τη μία η αφθονία στα ράφια και από την άλλη η έλλειψη τροφίμων σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται. Είναι η τραγική ειρωνεία της πεταμένης τροφής που, ενώ θα μπορούσε να θρέψει ολόκληρες γειτονιές, συχνά καταλήγει στα σκουπίδια.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με τα «Τρόφιμα Αγάπης», ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια θεωρία που μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά ένας άρτια κουρδισμένος μηχανισμός που ζητάει την ουσιαστική συμμετοχή όλων μας.

Με κεντρικό σύνθημα «κανένα πιάτο χαμένο», η πρωτοβουλία αυτή γίνεται μια καθημερινή αλυσίδα που ξεκινά από τα ράφια και τις αποθήκες για να καταλήξει στα χέρια εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη, προάγοντας την κυκλική οικονομία και τη μείωση της σπατάλης στην Ελλάδα.

Μια διαδρομή προσφοράς 30 ετών

Η ιστορία των «Τροφίμων Αγάπης» έχει τις ρίζες της σε μια βαθιά ανθρώπινη κίνηση που μετρά ήδη πάνω από τρεις δεκαετίες. Όλα άρχισαν το 1995, όταν ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα και ξεκινώντας τις πρώτες δωρεές από τις κεντρικές αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς.

Αυτή η γενναία κίνηση προσφοράς γιγαντώθηκε το 2013, όταν η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να φέρει την αλληλεγγύη σε κάθε γειτονιά, επεκτείνοντας το πρόγραμμα και στα καταστήματα του δικτύου της σε συνεργασία με την Οργάνωση «Μπορούμε».

Σήμερα, μετά από 13 χρόνια οράματος, έγινε πράξη ως ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα, με τη δέσμευση για «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους» να έχει γίνει μια καθημερινή πράξη ζωής, ένας ζωντανός μηχανισμός που δεν αφήνει καμία μερίδα φαγητού να πάει χαμένη.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η λογική είναι απλή: ό,τι είναι ασφαλές για κατανάλωση, δεν πετιέται. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους ή έχουν ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία, ξεκινούν ένα νέο ταξίδι για όλους όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην όλο και πιο σύνθετη καθημερινότητα.

Η μοναδικότητα του προγράμματος έγκειται στο ότι είναι το πρώτο στη χώρα που περιλαμβάνει και φρέσκα είδη καθημερινά (οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά), διασφαλίζοντας ποιότητα στη διατροφή των ωφελούμενων.

Η ροή οργανώνεται σε δύο άξονες:

Από τις αποθήκες: Τα προϊόντα φτάνουν στην Τράπεζα Τροφίμων, η οποία διαχειρίζεται τη διανομή τους σε φορείς. Από τα καταστήματα: Η Οργάνωση «Μπορούμε» λειτουργεί ως η καθημερινή «γέφυρα», συνδέοντας το δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος με τοπικούς φορείς της κάθε γειτονιάς.

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι εργαζόμενοι της ΑΒ εκπαιδεύονται, ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται καθημερινά, μετατρέποντας τη φροντίδα σε προσωπική δέσμευση. Το συναίσθημα άλλωστε της προσφοράς, βρίσκεται πάντα υψηλά στον αξιακό κώδικα των ανθρώπων με ενσυναίσθηση.

Κοινωνικό & Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Τα νούμερα αποτυπώνουν μια συγκλονιστική πραγματικότητα που αναδεικνύει την τεράστια σημασία αυτής της κοινωνικής δράσης:

Περισσότερα από 17 εκατομμύρια γεύματα προσφέρθηκαν μόνο το 2025.

προσφέρθηκαν μόνο το 2025. Στήριξη σε 250 συνεργαζόμενους φορείς που βοηθούν πάνω από 120.000 συνανθρώπους μας .

που βοηθούν πάνω από . Κάλυψη έως και του 90% των αναγκών σίτισης των συνεργαζόμενων φορέων.

Παράλληλα, το περιβαλλοντικό όφελος είναι ανεκτίμητο, με το πρόγραμμα να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο, προλαμβάνοντας τη δημιουργία απορριμμάτων που θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂.

Πάντα δίπλα σε κάθε γειτονιά

Με 85+ χρόνια παρουσίας και περίπου 600 καταστήματα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει κερδίσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Με οδηγό τον σκοπό της να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, στέκεται δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες της, με συνέπεια και φροντίδα.

Εκεί όπου οι άνθρωποι της ΑΒ γίνονται οι δικοί σας άνθρωποι, η προσφορά αποκτά νόημα. Γιατί όταν η τροφή δεν χάνεται, κερδίζει η ζωή.

Για περισσότερα σχετικά με τα «Τρόφιμα Αγάπης», επισκεφθείτε το www.ab.gr/responsible/lovefood.