ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 22 Μαΐου 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους

Από το όραμα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι το πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες μιας στενάχωρης πραγματικότητας, με τις καθημερινές αντιθέσεις να προβληματίζουν: από τη μία η αφθονία στα ράφια και από την άλλη η έλλειψη τροφίμων σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται. Είναι η τραγική ειρωνεία της πεταμένης τροφής που, ενώ θα μπορούσε να θρέψει ολόκληρες γειτονιές, συχνά καταλήγει στα σκουπίδια.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με τα «Τρόφιμα Αγάπης», ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια θεωρία που μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά ένας άρτια κουρδισμένος μηχανισμός που ζητάει την ουσιαστική συμμετοχή όλων μας.

Με κεντρικό σύνθημα «κανένα πιάτο χαμένο», η πρωτοβουλία αυτή γίνεται μια καθημερινή αλυσίδα που ξεκινά από τα ράφια και τις αποθήκες για να καταλήξει στα χέρια εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη, προάγοντας την κυκλική οικονομία και τη μείωση της σπατάλης στην Ελλάδα.

Μια διαδρομή προσφοράς 30 ετών

Η ιστορία των «Τροφίμων Αγάπης» έχει τις ρίζες της σε μια βαθιά ανθρώπινη κίνηση που μετρά ήδη πάνω από τρεις δεκαετίες. Όλα άρχισαν το 1995, όταν ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα και ξεκινώντας τις πρώτες δωρεές από τις κεντρικές αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς.

Αυτή η γενναία κίνηση προσφοράς γιγαντώθηκε το 2013, όταν η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφάσισε να φέρει την αλληλεγγύη σε κάθε γειτονιά, επεκτείνοντας το πρόγραμμα και στα καταστήματα του δικτύου της σε συνεργασία με την Οργάνωση «Μπορούμε».

Σήμερα, μετά από 13 χρόνια οράματος, έγινε πράξη ως ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα, με τη δέσμευση για «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους» να έχει γίνει μια καθημερινή πράξη ζωής, ένας ζωντανός μηχανισμός που δεν αφήνει καμία μερίδα φαγητού να πάει χαμένη.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η λογική είναι απλή: ό,τι είναι ασφαλές για κατανάλωση, δεν πετιέται. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους ή έχουν ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία, ξεκινούν ένα νέο ταξίδι για όλους όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην όλο και πιο σύνθετη καθημερινότητα.

Η μοναδικότητα του προγράμματος έγκειται στο ότι είναι το πρώτο στη χώρα που περιλαμβάνει και φρέσκα είδη καθημερινά (οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά), διασφαλίζοντας ποιότητα στη διατροφή των ωφελούμενων.

Η ροή οργανώνεται σε δύο άξονες:

  1. Από τις αποθήκες: Τα προϊόντα φτάνουν στην Τράπεζα Τροφίμων, η οποία διαχειρίζεται τη διανομή τους σε φορείς.
  2. Από τα καταστήματα: Η Οργάνωση «Μπορούμε» λειτουργεί ως η καθημερινή «γέφυρα», συνδέοντας το δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος με τοπικούς φορείς της κάθε γειτονιάς.

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι εργαζόμενοι της ΑΒ εκπαιδεύονται, ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται καθημερινά, μετατρέποντας τη φροντίδα σε προσωπική δέσμευση. Το συναίσθημα άλλωστε της προσφοράς, βρίσκεται πάντα υψηλά στον αξιακό κώδικα των ανθρώπων με ενσυναίσθηση.

Κοινωνικό & Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Τα νούμερα αποτυπώνουν μια συγκλονιστική πραγματικότητα που αναδεικνύει την τεράστια σημασία αυτής της κοινωνικής δράσης:

  • Περισσότερα από 17 εκατομμύρια γεύματα προσφέρθηκαν μόνο το 2025.
  • Στήριξη σε 250 συνεργαζόμενους φορείς που βοηθούν πάνω από 120.000 συνανθρώπους μας.
  • Κάλυψη έως και του 90% των αναγκών σίτισης των συνεργαζόμενων φορέων.

Παράλληλα, το περιβαλλοντικό όφελος είναι ανεκτίμητο, με το πρόγραμμα να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο, προλαμβάνοντας τη δημιουργία απορριμμάτων που θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂.

Πάντα δίπλα σε κάθε γειτονιά

Με 85+ χρόνια παρουσίας και περίπου 600 καταστήματα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει κερδίσει μια θέση στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Με οδηγό τον σκοπό της να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, στέκεται δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες της, με συνέπεια και φροντίδα.

Εκεί όπου οι άνθρωποι της ΑΒ γίνονται οι δικοί σας άνθρωποι, η προσφορά αποκτά νόημα. Γιατί όταν η τροφή δεν χάνεται, κερδίζει η ζωή.

Για περισσότερα σχετικά με τα «Τρόφιμα Αγάπης», επισκεφθείτε το www.ab.gr/responsible/lovefood.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία
Στο ΟΑΚΑ και ο Κίναν Έβανς (pics)
Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

