Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Kaizen Foundation συμπληρώνει δύο χρόνια κοινωφελούς δράσης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Τα Νέα της Αγοράς 22 Μαΐου 2026, 13:01

Το Kaizen Foundation συμπληρώνει δύο χρόνια κοινωφελούς δράσης σε Ελλάδα και εξωτερικό

41 πρωτοβουλίες σε 12 χώρες, με περισσότερα από €10 εκατ. σε δωρεές και χρηματοδοτήσεις και 500.000 ωφελούμενους

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο ετών λειτουργίας του, το Kaizen Foundation, ο διεθνής κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, πραγματοποίησε εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η πρώτη Έκθεση Απολογισμού των δράσεών του για το 2024 – 2025, καθώς και έκθεση φωτογραφίας με υλικό από τις συνεργασίες του Ιδρύματος στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Με επίκεντρο τους πυλώνες Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον, το Kaizen Foundation επενδύει σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες. Από το 2024, το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 41 δράσεις, σε 12 χώρες σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, ενώ οι δωρεές και οι χρηματοδοτήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του Kaizen Foundation ξεχωρίζουν η ανακαίνιση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, με το ποσό της δωρεάς να ανέρχεται σε περισσότερα από 4,1 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανακαίνιση της παιδιατρικής πτέρυγας νοσοκομείου στο Pitesti Ρουμανίας.

Παράλληλα, το Kaizen Foundation αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής ένταξης, προγράμματα υποτροφιών και εκπαίδευσης, καθώς και πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας στις χώρες που δραστηριοποιείται. Τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των κοινοτήτων τους. Μέχρι σήμερα, το Kaizen Foundation έχει συνεργαστεί με 29 οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με 7 διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, ενώ οι ωφελούμενοί του αναμένεται να ξεπεράσουν τους 500.000 έως το τέλος του 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation, αναφέρθηκε στο όραμα της δημιουργίας του Ιδρύματος σημειώνοντας ότι: «To Kaizen Foundation έδωσε στη φιλοσοφία προσφοράς της Kaizen Gaming δομή, συνέχεια, διαφάνεια και μεγαλύτερη εμβέλεια, μετατρέποντάς τη σε θεσμό. Στόχος μας είναι να είμαστε παρόντες, συνεπείς και προσηλωμένοι σε αποτελέσματα που διαρκούν πέρα από μία μεμονωμένη δωρεά». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα, με τον κ. Κωνσταντόπουλο να υπογραμμίζει ότι: «Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μάθαμε, εδώ είναι το σπίτι μας. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει στον πυρήνα των ενεργειών του Ιδρύματος — όχι από καθήκον, αλλά από ταυτότητα».

Δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Kaizen Foundation συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία και τη δράση του, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Με σταθερό προσανατολισμό, συνέπεια και στόχο τη βιώσιμη προσφορά, το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινότητα όσων χρειάζονται υποστήριξη, αλλά και προοπτική.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Σύνταξη
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Σύνταξη
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Σύνταξη
Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Τα Νέα της Αγοράς 18.05.26

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies