Το Kaizen Foundation συμπληρώνει δύο χρόνια κοινωφελούς δράσης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο ετών λειτουργίας του, το Kaizen Foundation, ο διεθνής κοινωφελής οργανισμός που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, πραγματοποίησε εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η πρώτη Έκθεση Απολογισμού των δράσεών του για το 2024 – 2025, καθώς και έκθεση φωτογραφίας με υλικό από τις συνεργασίες του Ιδρύματος στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Με επίκεντρο τους πυλώνες Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον, το Kaizen Foundation επενδύει σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες. Από το 2024, το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 41 δράσεις, σε 12 χώρες σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, ενώ οι δωρεές και οι χρηματοδοτήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του Kaizen Foundation ξεχωρίζουν η ανακαίνιση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, με το ποσό της δωρεάς να ανέρχεται σε περισσότερα από 4,1 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανακαίνιση της παιδιατρικής πτέρυγας νοσοκομείου στο Pitesti Ρουμανίας.

Παράλληλα, το Kaizen Foundation αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής ένταξης, προγράμματα υποτροφιών και εκπαίδευσης, καθώς και πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας στις χώρες που δραστηριοποιείται. Τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των κοινοτήτων τους. Μέχρι σήμερα, το Kaizen Foundation έχει συνεργαστεί με 29 οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με 7 διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, ενώ οι ωφελούμενοί του αναμένεται να ξεπεράσουν τους 500.000 έως το τέλος του 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation, αναφέρθηκε στο όραμα της δημιουργίας του Ιδρύματος σημειώνοντας ότι: «To Kaizen Foundation έδωσε στη φιλοσοφία προσφοράς της Kaizen Gaming δομή, συνέχεια, διαφάνεια και μεγαλύτερη εμβέλεια, μετατρέποντάς τη σε θεσμό. Στόχος μας είναι να είμαστε παρόντες, συνεπείς και προσηλωμένοι σε αποτελέσματα που διαρκούν πέρα από μία μεμονωμένη δωρεά». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα, με τον κ. Κωνσταντόπουλο να υπογραμμίζει ότι: «Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μάθαμε, εδώ είναι το σπίτι μας. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει στον πυρήνα των ενεργειών του Ιδρύματος — όχι από καθήκον, αλλά από ταυτότητα».

Δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Kaizen Foundation συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία και τη δράση του, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Με σταθερό προσανατολισμό, συνέπεια και στόχο τη βιώσιμη προσφορά, το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινότητα όσων χρειάζονται υποστήριξη, αλλά και προοπτική.