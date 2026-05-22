Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 70χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο Νέο Φάληρο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί και διερευνώνται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένοικο του διαμερίσματος, στο οποίο διέμενε με τον σύζυγό της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόταν στο μπαλκόνι, πάνω σε σκάλα ή καρέκλα, και έκανε δουλειές.
Πιθανολογείται ότι κάπως παραπάτησε ή γλίστρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο που κάλεσαν γείτονες, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα – η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της – και την μετέφερε στο νοσοκομείο.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της πτώσης της 70χρονης και καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να βοηθήσουν να διαλευκανθεί η υπόθεση.
