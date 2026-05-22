Το MLS συζητά να σταματά το χρονόμετρο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες

Να μπει… σφραγίδα Αμερικής, ή αν προτιμάτε να έχει άρωμα μπάσκετ και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θέλουν οι αρμόδιοι του MLS και σύμφωνα με τον Guardian άνοιξαν συζήτηση με το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB), προκειμένου να διεξάγονται αγώνες σε πραγματικό χρόνο, με άλλα λόγια να σταματά το χρονόμετρο όπως συμβαίνει στο μπάσκετ, ειδικότερα στο NBA και στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο (NFL). Ετσι θέλουν καθαρό παιχνίδι με αντίστροφη μέτρηση 60’.

Πρόκειται και για επιστροφή στο παρελθόν, καθώς το χρονόμετρο «πάγωνε» στα φάουλ και γενικά όταν δεν κυλούσε η μπάλα στα πρώτα βήματα του MLS, από την ίδρυσή του το 1996 μέχρι το 1996 και αυτό εξακολουθεί να ισχύει στο κολεγιακό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως έγιναν συζητήσεις και σχετικά πρόσφατα, όμως τα κανάλια δεν είδαν με καλό μάτι την συγκεκριμένη καινοτομία επειδή δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ο χρόνος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

«Η επαναφορά σταματημένου χρονόμετρου είναι ένα από τα πράγματα που συζητάμε πολύ» όταν συζητάμε για το μέλλον του παιχνιδιού», αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος των αγώνων του MLS Πολ Γκράφερ. Και πρόσθεσε: «Πότε θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις προσωρινές διαδικασίες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την σπατάλη χρόνου και τη χειραγώγηση του αγώνα δίνοντας στον διαιτητή ένα σταματημένο ρολόι; Είμαστε ανοιχτοί στο να πειραματιστούμε με αυτό σε όλο τον κόσμο και να συνεργαστούμε με την IFAB».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος αθλητικής ανάπτυξης του MLS, Αλί Κούρτις επιβεβαίωσε τις διερευνητικές επαφές με το IFAB και τάχθηκε υπέρ του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης: «Είχαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με την IFAB σχετικά με μελλοντικούς τομείς καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων εννοιών όπως ο πραγματικός χρόνος, η μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρονομέτρηση και άλλα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη συνέπεια και την κατανόηση των οπαδών». Ακόμη, αποκάλυψε ότι και η ίδια η IFAB εξέτασε τελευταία φορά την εισαγωγή του πραγματικού χρόνου το 2017, αποφασίζοντας στη συνέχεια να τροποποιήσει σταδιακά τους κανόνες.

«Είμαστε πάντα σε επαφή σχετικά με πιθανά πειράματα και κανόνες, επομένως θα ήταν θέμα επίσημης υποβολής πρότασης και αναζήτησης έγκρισης από την IFAB», δήλωσε ο Γκράφερ. «Η συνήθης διαδικασία μας είναι να δοκιμάσουμε αυτούς τους νέους κανόνες στο Next Pro. Είναι το τέλειο περιβάλλον για αυτό το είδος ευκαιρίας. Στη συνέχεια, αναλύουμε τα δεδομένα και αξιολογούμε εάν η αλλαγή είναι ωφέλιμη για το παιχνίδι».