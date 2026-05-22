Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 14:07

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον σύζυγό της, αντιναύαρχο σερ Τίμοθι Λόρενς, με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του Ναζισμού, πρόσθεσε πως Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη την μάχη, ενώ σημείωσε ότι η παρουσία της πριγκίπισσας στις επετειακές εκδηλώσεις θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα από κοινού Ελλήνων και Βρετανών σε εκείνη την εισβολή του Ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης.

Επίσης, τόνισε ότι η πριγκίπισσα Άννα, υπό την ιδιότητά της, ως προέδρου των Πολεμικών Κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας, θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στα Χανιά της Κρήτης και να διαπιστώσει την έκταση της συναδέλφωσης των λαών μας, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και την συναδέλφωση των λαών μας, η οποία συνεχίστηκε και μετά από εκεί, και μας φέρνει σήμερα, δύο λαούς, δύο χώρες, κοντά στον αγώνα μας για επικράτηση της διεθνούς ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος και στις άλλες ιδιότητες της Πριγκίπισσας, που συνδέουν τις δύο χώρες, επισήμανε, ότι είναι επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής Μεγάλης Βρετανίας, και συμπλήρωσε πως καθώς η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μήνυμα του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ χρήσιμο σήμερα να ακουστεί και πάλι, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων συρράξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ώστε να επικρατήσει το πνεύμα της καταλλαγής και της ειρήνης.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Βρετανία υπήρξε θαλασσοκράτειρα για αιώνες, υπογραμμίζοντας πως στη σημερινή εποχή, το Εμπορικό Ναυτικό της Ελλάδας είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο Εμπορικό Ναυτικό του κόσμου, οπότε και με την άλλη ιδιότητα της πριγκίπισσας Άννας, ως επικεφαλής της Αποστολής για τους Ναυτικούς, έχει προσφέρει εδώ και τέσσερις δεκαετίες σιγουριά, συμπαράσταση, αισιοδοξία στους ανθρώπους της θάλασσας.

«Συνεπώς, μέσα από τις διάφορες ιδιότητες, τις οποίες υπηρετείτε επάξια επί σειρά ετών, συνδέεστε πολύ στενά με τη χώρα που βρίσκεστε σήμερα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφού καλωσόρισε και πάλι την πριγκίπισσα Άννα και τον σύζυγό της στη χώρα μας ευχήθηκε η αποστολή και η παρουσία τους στην Ελλάδα να ευδοκιμήσει και να πετύχουν τους στόχους τους.

Από την πλευρά της, η πριγκίπισσα Άννα, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη φιλοξενία, τόνισε ότι «ο εορτασμός της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς, αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους».

Επίσης, είπε ότι έχει επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και αργότερα για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο, όπως επεσήμανε. Όσον αφορά στην αποστολή για τους Ναυτικούς, επεσήμανε ότι είναι ένας Οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια. Όπως εξήγησε, «έχει, πλέον, παρουσία σε 50 χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρει βοήθεια στους ναυτικούς ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο ή τη φυλή τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κίνημα πια σε όλον τον κόσμο».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι σε αυτήν τη φάση της ζωής της ενδιαφέρεται για την ιστορική οπτική και απευθυνόμενη στον κ. Τασούλα συμπλήρωσε: «Εσείς γνωρίζετε την Ιστορία με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο από ό,τι εγώ. Εγώ πρέπει να πω ότι την παρακολουθώ στο πέρασμα του χρόνου».

Νωρίτερα, η πριγκίπισσα Άννα, μιλώντας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τόπο καταγωγής του, τα Ιωάννινα, καθώς και για την Κέρκυρα, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τασούλας, μιλώντας για τη χθεσινή επίσκεψη στο νησί, τονίζοντας πως αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους Βρετανούς.

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

