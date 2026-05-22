Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Άμεση παρέμβαση του Αρείου Πάγου, επανεξετάζεται η αποφυλάκιση του
Επανεξετάζεται με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου.
Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17Ν» Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης.
Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του εφετείου Πειραιά, ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση (βούλευμα) και μελετά την άσκηση αναίρεσης.
Η απόφασή του σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις για τη δράση της «17 Νοέμβρη» ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
