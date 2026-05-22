Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
FINAL FOUR
ΙΡΑΝ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΤΡΑΜΠ
ΤΕΜΠΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Άμεση παρέμβαση του Αρείου Πάγου, επανεξετάζεται η αποφυλάκιση του
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 09:21

Επανεξετάζεται με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου.

Μίνα Μουστάκα
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της «17Ν» Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης.

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του εφετείου Πειραιά, ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση (βούλευμα) και μελετά την άσκηση αναίρεσης.

Η απόφασή του σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις για τη δράση της «17 Νοέμβρη» ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Τράπεζες
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Σύνταξη
Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Σύνταξη
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Φωτογραφίες 21.05.26

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

Γεωργία Κακή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Ελλάδα 21.05.26

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα – Επέστρεψε στη φυλακή
Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Σύνταξη
Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Σύνταξη
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

Σύνταξη
LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Σύνταξη
Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ετοιμάζουν επέμβαση; 22.05.26

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

