Σήμερα οδηγούνται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι.

Πρόκειται για δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοίκων, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με μεταγωγή πριν μερικά εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κατά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν στο σύνολό τους τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί προϊόν «σκευωρίας» κατοίκων της περιοχής. Η υπερασπιστική τους γραμμή αναμένεται να κινηθεί στη λογική ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσης της οικογένειας από την περιοχή, για λόγους που – όπως θα ισχυριστούν – σχετίζονται με τοπικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές διαφορές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης θα τηρήσουν κοινή γραμμή ενώπιον των δικαστικών αρχών, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης και κάνοντας λόγο για μεμονωμένα περιστατικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Η πολύκροτη υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές καταγγελίες κατοίκων για καθεστώς φόβου, με αναφορές σε εμπρησμούς, πιέσεις, αυθαίρετες καταπατήσεις και βίαιες συμπεριφορές που – όπως καταγγέλλεται – παρέμεναν επί χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. καταγράφεται ότι ήδη από τις 11 Ιουλίου 2022, 107 κάτοικοι της περιοχής είχαν αποστείλει έγγραφη αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας συνθήκες τρομοκράτησης και ζητώντας παρέμβαση για τη δράση της συγκεκριμένης οικογένειας στην αγροτική περιοχή της Σάτας Αμαρίου.