Κρήτη: Η δράση της συμμορίας στα Βορίζια – Αθώοι δηλώνουν οι συλληφθέντες

Πέντε οικογένειες, σε Βορίζια και Μεσσαρά, λειτουργούσαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, με μεθόδους μαφίας και είχαν στήσει μία… αυτοκρατορία φόβου στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Απειλές, εκβιασμοί, εμπρησμοί, καταστροφές περιουσιών και στο βάθος παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που ανήκαν σε άλλους.

Τα ποσά που παρανόμως καρπώθηκαν ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ, με τις αποκαλύψεις για την δράση τους σοκάρουν. «Κάνανε ‘μπραβιλίκια’ στο Αμάρι, είχαν κάψει αυτοκίνητα, είχαν ξεπατώσει λιόφυτα, είχαν κάψει αμπέλια, είχαν δημιουργήσει έναν πανικό», αναφέρει μαρτυρία.

«Κράτος εν κράτει» στην Κρήτη

Μία εγκληματική οργάνωση που επί τέσσερα χρόνια λειτουργούσε ως «κράτος εν κράτει» στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμα και σήμερα, παρά τις τρεις συλλήψεις, θύματα που συνολικά ξεπερνούν τα 40, εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο.

Τα μέλη της συμμορίας

Στο επίκεντρο της έρευνας, ο 43χρονος θείος και η 32χρονη σύζυγός του, που φέρονται να έλαβαν περίπου 89.000 ευρώ, ο 44χρονος ανιψιός και η 41 ετών σύζυγός του που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, ενώ ο 39χρονος δεύτερος ανιψιός και η 30χρονη σύζυγός του, εμφανίζονται να εισέπραξαν περίπου 165.000 ευρώ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, θύματα και κατηγορούμενοι είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις.

«Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους; Τώρα που ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κλείσουν τον δρόμο των κοπελιών μου, να τα αφήσουν ανάπηρα, να τους σκοτώσουν, χωρίς να μπορώ να αποδείξω και τίποτα;».

Ο φόβος διογκωνόταν μάλιστα, καθώς παρά τις καταγγελίες, οι συλληφθέντες είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών.

«Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και εμπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε».

Πέρα από τα αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια που έχουν συλληφθεί, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος με την 37χρονη σύζυγό του, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από επιδοτήσεις 60.000 ευρώ και ένας 55χρονος με την 33χρονη σύζυγό του, με ποσό που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Όσοι αρνούνταν να παραχωρήσουν εκτάσεις, έβλεπαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Έκαιγαν εκτάσεις, κατέστρεφαν ελαιόδεντρα, έφτασαν στο σημείο να κάψουν και αυτοκίνητο στο Αμάρι.

Απολογούνται την Παρασκευή οι τρεις κατηγορούμενοι

Ο 43χρονος, που συνελήφθη στη Λεωφόρο Συγγρού έξω από νοσοκομείο, και οι δύο ανιψιοί του, θα απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα από τις δικαστικές Αρχές.

Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξουν ότι «όσα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί είναι μισθωμένα κτήματα» και ότι έχουν στοιχεία για να το αποδείξουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της άγριας συμμορίας είχαν πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών, περίπου δύο μήνες πριν την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια μεταξύ δύο οικογενειών, ενώ είχαν συλληφθεί και για ζωοκλοπές.