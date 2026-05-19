Υπόθεση Έπσταϊν: Η βρετανική αστυνομία ερευνά δύο καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η βρετανική αστυνομία ανοίγει ξανά την υπόθεση Έπσταϊν στη νότια Αγγλία, ερευνώντας δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που φέρονται να συνδέονται με στοιχεία από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Η μία υπόθεση αφορά καταγγελλόμενα περιστατικά σε περιοχές του Σάρεϊ και του Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000. Η δεύτερη αφορά φερόμενα περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, στο δυτικό Σάρεϊ.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις

Η αστυνομία του Σάρεϊ ξεκαθαρίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε αναφορά για σεξουαλικά αδικήματα και ότι οι έρευνες θα κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να βοηθήσει στην επαλήθευση των πληροφοριών ή στον εντοπισμό στοιχείων που τις επιβεβαιώνουν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο υποθέσεις δεν δόθηκαν.

UK police say they are investigating 2 allegations of decades-old child sexual abuse after reviewing documents connected to US Justice Department’s investigation into convicted sex offender Jeffrey Epsteinhttps://t.co/YmPNkdNRA3 — Daily Sabah (@DailySabah) May 19, 2026

Η έκκληση μετά την έκθεση του FBI

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια έκκλησης που είχε απευθύνει η αστυνομία του Σάρεϊ τον Φεβρουάριο, μετά τη δημοσιοποίηση λογοκριμένης έκθεσης του FBI. Στην έκθεση γινόταν λόγος για παλαιότερες καταγγελίες εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικών επιθέσεων σε ανήλικη στο Βιρτζίνια Γουότερ του Σάρεϊ, την περίοδο 1994-1996.

Τότε, η αστυνομία είχε αναφέρει ότι έλεγχος στα αρχεία της δεν είχε εντοπίσει προηγούμενες καταγγελίες που να συνδέονται με το Σάρεϊ. Μετά την έκκληση, ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι έλαβαν αρκετές αναφορές.