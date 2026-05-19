Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Υπόθεση Έπσταϊν: Η βρετανική αστυνομία ερευνά δύο καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων
Woman 19 Μαΐου 2026, 21:05

Δύο παλιές καταγγελίες στη νότια Αγγλία εξετάζουν οι αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Η βρετανική αστυνομία ανοίγει ξανά την υπόθεση Έπσταϊν στη νότια Αγγλία, ερευνώντας δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που φέρονται να συνδέονται με στοιχεία από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Η μία υπόθεση αφορά καταγγελλόμενα περιστατικά σε περιοχές του Σάρεϊ και του Μπέρκσαϊρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000. Η δεύτερη αφορά φερόμενα περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, στο δυτικό Σάρεϊ.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις

Η αστυνομία του Σάρεϊ ξεκαθαρίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε αναφορά για σεξουαλικά αδικήματα και ότι οι έρευνες θα κινηθούν προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να βοηθήσει στην επαλήθευση των πληροφοριών ή στον εντοπισμό στοιχείων που τις επιβεβαιώνουν.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δύο υποθέσεις δεν δόθηκαν.

Η έκκληση μετά την έκθεση του FBI

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια έκκλησης που είχε απευθύνει η αστυνομία του Σάρεϊ τον Φεβρουάριο, μετά τη δημοσιοποίηση λογοκριμένης έκθεσης του FBI. Στην έκθεση γινόταν λόγος για παλαιότερες καταγγελίες εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικών επιθέσεων σε ανήλικη στο Βιρτζίνια Γουότερ του Σάρεϊ, την περίοδο 1994-1996.

Τότε, η αστυνομία είχε αναφέρει ότι έλεγχος στα αρχεία της δεν είχε εντοπίσει προηγούμενες καταγγελίες που να συνδέονται με το Σάρεϊ. Μετά την έκκληση, ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι έλαβαν αρκετές αναφορές.

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Ένα μικρό ραφείο 18.05.26

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»
«Ίδια κατάσταση» 17.05.26

Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία, Λιθουανία και Ανατολική Ευρώπη: Πώς η Black Card του Έπσταϊν έγινε «εργαλείο» διακίνησης γυναικών
Bloomberg 15.05.26

Πώς το γραφείο του Τζέφρι Έπσταϊν χρησιμοποιούσε την premium εξυπηρέτηση της American Express για ταξίδια γυναικών, κρατήσεις βίζας και απόλυτη μυστικότητα;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Νησί, καφές, ξενάγηση 14.05.26

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα Μη Δίωξης» 13.05.26

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Politico 12.05.26

Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «κρυφή» πλευρά του Κάμα Σούτρα: Γυναικεία επιθυμία, συναίνεση και σεβασμός
«Kamasutra Feminism» 09.05.26

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Επάγγελμα γαμπρός 19.05.26

Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Έφη Αλεβίζου
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

