Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Με αδιανόητες φράσεις και χαρακτηρισμούς που ξεφεύγουν κατά πολύ του κοινοβουλευτικού διαλόγου και -στην καλύτερη των περιπτώσεων- ανταγωνίζονται εκείνες των… τρολ του διαδικτύου, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο προερχόμενος από το ΚΚΕ, προεδρεύοντας, Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση με αφορμή την οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο της έδωσε το λόγο.

«Που προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι κ. Λαμπρούλη», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον προεδρεύοντα να διακόπτει τη συνεδρίαση και να αποχωρεί από το βήμα εμφανώς ενοχλημένος.

Η συνεδρίαση επανεκκίνησε λίγη ώρα αργότερα αλλά στο μεσοδιάστημα η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε θερμότατο διάλογο και απίστευτους χαρακτηρισμούς με την βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα η οποία και την αποκάλεσε «ξεφτιλισμένη».

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο

Κομνηνάκα: Τι λες;

Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Κομνηνάκα: Που παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγω σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποίηση που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνακη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα