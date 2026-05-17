Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει
Ως «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ.
«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα», σημειώνει.
«Το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ;
Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;
Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:
Τσουκαλάς: Μητσοτάκης αναμετράται με το χθες
«Γι΄αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες.
Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις».
Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».
