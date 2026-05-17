Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ως «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα», σημειώνει.

«Το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ;

Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;

Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:

Τσουκαλάς: Μητσοτάκης αναμετράται με το χθες

«Γι΄αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες.

Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις».

Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».