ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
Σε μία περίοδο όπου ακόμα και μέλη της κυβέρνησης επιτίθενται στους ευρωπαίους δικαστικούς λειτουργούς προσπαθώντας να αποδομήσουν την επάρκεια και τις προθέσεις τους, μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβένουν απαντώντας στο ερώτημα «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
Οι Γιάννης Δρόσος, Ιωάννης Καμπουράκης και Ζωρζέτα Λάλη απαντούν
Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Γιάννης Δρόσος, Ιωάννης Καμπουράκης και Ζωρζέτα Λάλη πιάνουν το νήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την αρχή. Από όταν συστάθηκε το 2017 και μετέχει σε αυτή η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα, αλλά και την αναγκαιότητα του οργάνου αυτού.
«Σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επίθεση»
«Η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επίθεση, όπως συμβαίνει στη χώρα μας από το κυβερνών κόμμα και τον φιλοκυβερνητικό τύπο», σχολιάζουν στο ΙΝΑΤ.
Οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου σημειώνουν πως «χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πιθανόν να μην φτάναμε ποτέ στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ανάδειξή του ως παράδειγμα απάτης από ‘οργανωμένη εγκληματική οργάνωση’».
Το ΙΝΑΤ για την διορατικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης
Τα παραπάνω, σύμφωνα με το ΙΝΑΤ «επιβεβαιώνουν τη διορατικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης που το 2017 δεν φοβήθηκε τον έλεγχο, καθιστώντας τη χώρα μας μέλος της ομάδας των ευρωπαϊκών κρατών που πήραν την σχετική πρωτοβουλία».
-Τα κείμενα των Γιάννη Δρόσου, Ιωάννη Καμπουράκη και Ζωρζέτας Λάλη φιλοξενούνται στη σελίδα του ΙΝΑΤ.
