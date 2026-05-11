Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Το θεσμικό και κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται από την υφιστάμενη υποχρεωτική άσκηση ενδίκων μέσων από τους δήμους κατά εργαζομένων συμβασιούχων, που έχουν πρωτοδίκως δικαιωθεί επανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη, με επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το άρθρο 37 του ν. 4915/2022, (γνωστό ως «τροπολογία Βορίδη»), αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση υπονομεύει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοικητική αυτοτέλεια και οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους σε καθεστώς διαρκούς εργασιακής ανασφάλειας και ομηρείας. Όπως επεσήμανε, το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλους τους δήμους της χώρας και επομένως ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα ανέφερε ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, μέσω της ΚΕΔΕ και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, έχουν ταχθεί υπέρ της κατάργησης της ρύθμισης.

Μιλένα Αποστολάκη: Kυβερνητική υποκρισία

Παράλληλα έκανε λόγο για «κυβερνητική υποκρισία», επισημαίνοντας ότι ο κ. Λιβάνιος επικαλέστηκε το άρθρο 103 του Συντάγματος για να δικαιολογήσει τη διατήρηση της υποχρεωτικής άσκησης έφεσης, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχθηκε ότι για περιπτώσεις, όπως τα ΚΔΑΠ και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,η κυβέρνηση μελετά τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων. H κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι δεν μπορεί η Κυβέρνηση να επικαλείται το άρθρο 103 ως δήθεν ανυπέρβλητο εμπόδιο και την ίδια στιγμή, έχοντας κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, να εξαγγέλλει επιμέρους ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Δεν πρόκειται για συνταγματική ευαισθησία αλλά για ωμό προεκλογικό υπολογισμό εντασσόμενο στο πελατειακό επιτελικό κράτος που επιμελώς συντηρεί η Νέα Δημοκρατία. Τόνισε ακόμη ότι η εξαγγελία του Υπουργού αποδεικνύει πως η διατήρηση της διάταξης δεν αποτελεί συνταγματική επιταγή αλλά καθαρά πολιτική επιλογή, η οποία προσαρμόζεται στην συγκυρία..

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια πολιτική που μετατρέπει τους δήμους σε μηχανισμό υποχρεωτικής αντιδικίας με εργαζόμενους και χιλιάδες ανθρώπους να ζούν και να εργάζονται ως μόνιμα προσωρινοί», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη, καλώντας την κυβέρνηση να καταργήσει την επίμαχη ρύθμιση και να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .