Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

Για επικοινωνιακές κορώνες και απόκρυψη της πραγματικότητας που βιώνουν χιλιάδες δανειολήπτες κατηγορεί τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Σχολιάζοντας το επικείμενο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τη στάση της κυβέρνησης, η κυρία Αποστολάκη υπογράμμισε ότι επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ αντί να απαντήσει επί της ουσίας.

«Πρώτον, δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ψέματα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ‘δική της επιλογή’ και πρωτοβουλία, μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025» σημειώνει η Μιλένα Αποστολάκη, συμπληρώνοντας ότι «το περιβόητο πλαφόν που επικαλείται ο υπουργός δεν απαντά στην πίεση των επιβαρυμένων δανειοληπτών για τους οποίους η κυβέρνηση επί επτά χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από οφειλόμενες παρεμβάσεις, αφήνοντάς τους απροστάτευτους».

«Συνεπώς, οι χιλιάδες δανειολήπτες που σήμερα ασφυκτιούν από υψηλές χρεώσεις, επιτόκια και οφειλές μένουν εκτός ουσιαστικής προστασίας» προσθέτει η βουλευτής της Β1′ περιφέρειας Αθηνών.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία

Όπως υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη, «ο κ. Θεοδωρικάκος μιλά για προστασία των καταναλωτών, αλλά αποσιωπά ότι η Οδηγία προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση, υπεύθυνο δανεισμό, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητα επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης. Η κυβέρνηση κατά συνέπεια περιορίζεται σε μια συμμόρφωση και καθυστερημένη και αποσπασματική».

«Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποια κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από το 2019, τις καταχρηστικές πρακτικές funds και servicers, καθώς και την ανεξέλεγκτη κερδοφορία του τραπεζικού τομέα μέσω του χάσματος επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων ,αλλά και υπέρμετρων και καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη 9,94% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 7,15% στην ευρωζώνη.

«Ας μας απαντήσει επιτέλους ο κ. υπουργός, τι έκανε επί επτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους χιλιάδες πολίτες που σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του έλαβαν ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ και σήμερα οφείλουν υπερδεκαπλάσιο ποσό εξαιτίας του καταχρηστικού τοκισμού του κεφαλαίου;» τόνισε, κάνοντας δριμεία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς πάνω στο ζήτημα των δανείων.

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή»

Μιλώντας για το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, η κυρία Αποστολάκη υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει λευκή επιταγή σε ένα νομοσχέδιο που για μια ακόμη φορά αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε πάσης φύσεως καταχρηστικές επιβαρύνσεις».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει κατάργηση αδιαφανών χρεώσεων, διαφάνεια στα επιτόκια, αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τραπεζών, funds και servicers, αποτελεσματικές κυρώσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «αν ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά ψέματα, ας κοιτάξει την κυβερνητική προπαγάνδα που βάφτισε καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως γενναία εθνική πρωτοβουλία».