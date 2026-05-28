Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων

Τουλάχιστον 16 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα 79 νοσηλεύονται, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοιτώνα κοριτσιών στην Κένυα την Πέμπτη, η τελευταία θανατηφόρα πυρκαγιά που έπληξε σχολείο στην ανατολικοαφρικανική χώρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 01:00 τοπική ώρα στην Ακαδημία Κοριτσιών Utumishi στην κομητεία Νακούρου, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, σύμφωνα με τις αρχές.

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας, σύμφωνα με το Euronews.

Δεν ήταν σαφές πόσο χρονών ήταν τα θύματα της πυρκαγιάς της Πέμπτης.

🇰🇪 16 girls were found dead after a fire tore through a dormitory at Utumishi Girls Academy in Nakuru, Kenya overnight. The block houses around 220 students aged 15 to 17. Most were asleep. 74 others were hospitalized. Source: Kenya Star pic.twitter.com/Ps4NyUiBnX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026

«Έχουμε 16 θανάτους. Είναι ένα ατυχές περιστατικό», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Τζούλιος Μίγκος Ογκάμπα στους δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Οι εξαγριωμένοι γονείς κρατούνταν έξω από τα κτίρια του σχολείου από τις αρχές, ενώ οι ερευνητές έσπευδαν να ταυτοποιήσουν τα θύματα.

«Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν τις αγαπημένες τους κόρες», δήλωσε ο Πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο στο X, περιγράφοντάς το ως «αδιανόητη τραγωδία».

Το σχολείο συνδέεται με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία και οι περισσότεροι μαθητές είναι παιδιά αξιωματικών, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κίπτσουμπα Μουρκόμεν.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή», είπε στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για την αιτία της πυρκαγιάς, ο Μουρκόμεν ζήτησε υπομονή ενόσω οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και προέτρεψε τον κόσμο να αποφύγει τις εικασίες.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανέφερε ότι πολλές μαθήτριες εκκενώθηκαν και λαμβάνουν περίθαλψη σε διάφορα νοσοκομεία.

Η οργάνωση δήλωσε ότι έστειλε «ομάδες εντοπισμού και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για να βοηθήσουν τις μαθήτριες και τις οικογένειες που επλήγησαν».

Gobarar da ta faru a makarantar ƴanmata ta Utumishi ta soma ne da sanyin safiyar yau Alhamis lokacin da ɗaliban suke barci, in ji ƙungiyar agaji ta Red Cross a Kenya da kuma ƴansanda. Ƴansanda sun ce ana aikin ceto sai dai zuwa yanzu hukumomi ba su gano musabbabin gobarar ba.… pic.twitter.com/257GXoWvge — BBC News Hausa (@bbchausa) May 28, 2026

Ένα επικίνδυνο φαινόμενο

Στο παρελθόν, παιδιά έχουν κατηγορηθεί ότι έβαλαν σκόπιμα φωτιές σε σχολεία. Μια έκθεση διαπίστωσε ότι μόνο το 2018 σημειώθηκαν 63 περιπτώσεις εμπρησμού σε σχολεία.

Μαθητές κατηγορήθηκαν μετά από πυρκαγιά σε κοιτώνα το 2001 στη νότια κομητεία Ματσάκος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα.

Μια πυρκαγιά το 2024 σκότωσε 21 αγόρια, όταν οι φλόγες κατέκαψαν έναν κοιτώνα στην Ακαδημία Χιλσάιντ Ενταράσα στην κομητεία Νιέρι.

Μετά από εκείνη την πυρκαγιά, η κυβέρνηση υποσχέθηκε να διενεργήσει έλεγχο ασφάλειας σε όλα τα σχολεία και να ασκήσει δίωξη στους παραβάτες, αλλά δεν είναι σαφές εάν εφαρμόστηκαν οποιαδήποτε μέτρα.

Μια έκθεση του 2017 του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Εγκλημάτων της Κένυας απέδωσε την ευθύνη στο άγχος των εξετάσεων και στα μακρά σχολικά τρίμηνα και ανέφερε ότι μαθητές από διαφορετικά σχολεία επικοινωνούσαν μέσω λαθραίων τηλεφώνων, γεγονός που οδήγησε σε πράξεις μιμητισμού.