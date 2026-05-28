Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται στο βόλεϊ ανδρών ενόψει της νέας σεζόν, με τον Αλέξανδρο Ράπτη να είναι και επίσημα μέλος της ομάδας του Πειραιά.

Ο διεθνής ακραίος μετά από τρία χρόνια στο εξωτερικό επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Ράπτη. Ο διεθνής ακραίος (16/2/2000, 2,00μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Αλέξανδρος Ράπτης, σε ηλικία 26 ετών, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων βολεϊμπολιστών. Τα τελευταία τρία χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία (Σομόν, Νις, Πουατιέ) και Ιταλία (Ραβένα). Στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ (2022-23) και Παναθηναϊκό (2018-22). Είναι βασικό μέλος της Εθνικής μας ομάδας Ανδρών, στην οποία αγωνίζεται από το 2019.

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Σομόν (Γαλλία)

2024-25 Νις (Γαλλία)

2023-24 Ραβένα (Ιταλία)

2023-24 Πουατιέ (Γαλλία)

2022-23 ΠΑΟΚ

2018-22 Παναθηναϊκός

2013-18 Ολυμπιάδα Πατρών

Τίτλοι:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας

1 Κύπελλο Ελλάδας

2 League Cup Ελλάδας».