Νέος νόμος στη Ρωσία θα επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους να καταρρίπτουν ουκρανικά drones

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευση) στη Ρωσία ψήφισε νόμο που εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους των τραπεζών να καταρρίπτουν ουκρανικά drones, σε ένδειξη της αυξανόμενης αδυναμίας του Κρεμλίνου να υπερασπιστεί το έδαφός του ενάντια σε επιθέσεις που εντείνονται σε συχνότητα και εμβέλεια, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να διεξάγει τον ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που υιοθετήθηκε την Τρίτη, οι τράπεζες θα καλύψουν το κόστος εγκατάστασης εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου στις εγκαταστάσεις τους.

Επιλεγμένοι υπάλληλοι θα έχουν την εξουσιοδότηση να παρεμβάλουν ή να υποκλέψουν σήματα ελέγχου drone και να καταστρέψουν μη επανδρωμένα εναέρια, υποβρύχια και επίγεια οχήματα που απειλούν τις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να περιμένουν την αντίδραση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα μες το Euronews, το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, καθώς παραχωρεί σε πολίτες την εξουσιοδότηση να αναλάβουν δράσεις που προορίζονται για το στρατό και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Μέχρι τώρα, αντίστοιχες εξουσίες κατείχαν μόνο στρατιωτικοποιημένοι φορείς όπως η Rosgvardiya, η Εθνική Φρουρά της Ρωσίας.

🚨 Bankers turned into Soldiers: Russia orders Bank Staff to Fight against Ukraine Drones Russia has ordered bank staff to protect citizens from the attacks of Ukrainian drones. Banks will install jammers on their buildings and shoot drones. A proper bill has been passed for… pic.twitter.com/gu74mn0MXb — Hellobanker (@Hellobanker_in) May 28, 2026

Το νομοσχέδιο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την άνω βουλή του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προτού τεθεί σε ισχύ.

Το αρχικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024, κάλυπτε μόνο την Τράπεζα της Ρωσίας και την κρατική υπηρεσία είσπραξης μετρητών Rosinkas.

Η τελική έκδοση επεκτείνει το πλαίσιο στη Sberbank — τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, στην οποία το κράτος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών — και στο Ομοσπονδιακό Κρατικό Ενιαίο Επιχειρηματικό Κέντρο Ειδικών Επικοινωνιών.

Η Ρωσία σε κρίση;

Ο Τόμας Γουίθινγκτον, ερευνητής στο Royal United Services Institute στο Λονδίνο, δήλωσε στο AP ότι τα νέα μέτρα ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι «οι στρατιωτικές δυνατότητες άμυνας κατά των drones στη Ρωσία αποτυγχάνουν, διότι αν λειτουργούσαν δεν θα χρειαζόταν να το κάνουν αυτό».

«Η κατάσταση δεν βελτιώνεται για τη Ρωσία», είπε, σημειώνοντας ότι η Μόσχα αγωνίζεται να συμβαδίσει με τις καινοτομίες της Ουκρανίας στον τομέα των drones.

Το μέτρο αποσκοπεί στο να «προσπαθήσει να μεταφέρει μέρος του βάρους της προστασίας από τα drones στους μη στρατιωτικούς και μη αστυνομικούς τομείς», οι οποίοι βρίσκονται υπό πίεση, είπε.

Οι επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικό έδαφος έχουν επιταχυνθεί απότομα το 2026.

Στις αρχές του 2026, τα ουκρανικά drones πραγματοποιούσαν περίπου τέσσερις ξεχωριστές επιθέσεις κάθε νύχτα εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας, περίπου διπλάσιο ρυθμό από τα τέλη του 2025, με σμήνη 100 έως 200 αεροσκαφών να εισέρχονται τακτικά στον ρωσικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με ανάλυση της Kyiv Post.

Οι επιθέσεις έχουν φτάσει σε στόχους τόσο μακριά όσο η Κασπία Θάλασσα και η δυτική Σιβηρία. Σε μια σπάνια απόκλιση από τις προβλέψεις του για ανίκητο, το Κρεμλίνο έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να τα αναχαιτίσει με αξιοπιστία.

Οι συντάκτες του νομοσχεδίου δήλωσαν ότι ο στόχος ήταν η προστασία των μεταφερόμενων τιμαλφών, των πολύτιμων μετάλλων και των απόρρητων εγγράφων. Οι ρωσικές τράπεζες δεν έχουν αποτελέσει στόχο των ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών πολέμου που ακολούθησαν την πλήρη εισβολή της Μόσχας στις αρχές του 2022.

Η έλλειψη λεπτομερειών στο νομοσχέδιο έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στην πράξη.

Η μαζική εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου και η εκπαίδευση προσωπικού για τη λειτουργία του θα απαιτούσε σημαντική οργανωτική προσπάθεια.

Το σχέδιο θα μπορούσε επίσης να καταστήσει τις συνέπειες του πολέμου της Μόσχας πιο ορατές στους απλούς Ρώσους, υπονομεύοντας τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να προωθήσει αποτελεσματικά τις κοινές αφηγήσεις του σχετικά με τις υποτιθέμενες στρατιωτικές επιτυχίες του.